Ecologismul ne strică bucuria de Sărbători. Primăria Capitalei vrea să interzică artificiile

Primăria Capitalei (PMB) a propus un proiect de hotărâre care, dacă va fi aprobat, va interzice folosirea artificiilor și petardelor în București. Măsura, aflată în prezent în dezbatere publică, ar urma să fie aplicată începând cu anul viitor și se va întinde asupra tuturor evenimentelor și festivităților din Capitală, indiferent dacă sunt publice sau private.

Potrivit autorităților, scopul acestei restricții este protejarea animalelor de zgomotul puternic, diminuarea poluării și prevenirea accidentelor generate de articolele pirotehnice, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Se interzice utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 de către persoanele fizice și juridice pe raza Municipiului București, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private, pe tot parcursul anului”, se arată în proiect.

T1 și T2 sunt considerate articole pirotehnice de scenă, în timp ce F2, F3 și F4 fac parte din categoria articolelor pirotehnice de divertisment. Rămân permise doar articolele din categoria F1, definite ca „articole pirotehnice de divertisment cu risc foarte scăzut, nivel de zgomot neglijabil și destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv în interiorul locuințelor”.

Există însă o singură excepție: spectacolele pirotehnice pot fi organizate de persoane autorizate, doar în locații strict delimitate, care să nu afecteze zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile pentru animale. Organizarea acestor evenimente va fi permisă doar cu acordul Primăriei Capitalei, iar solicitanții vor plăti municipalității 500 de lei pentru fiecare minut de spectacol cu articole pirotehnice, potrivit adevarul.ro.

Proiectul se află în dezbatere publică până vineri, 12 decembrie. În ceea ce privește târgurile de Crăciun și evenimentele de Revelion, acestea vor folosi în viitor lasere și spectacole cu drone în locul artificiilor.

Tot mai multe orașe din România renunță la focurile de artificii de Revelion. Cel mai recent exemplu este Constanța, unde administrația locală a anunțat că nu va mai organiza tradiționalul spectacol pirotehnic, urmând exemplul Clujului, Ploieștiului, Iașului, Brașovului și altor municipii.

Autoritățile motivează decizia prin impactul negativ asupra animalelor – câini, pisici sau păsări sălbatice – și prin creșterea poluării aerului, care atinge niveluri maxime în noaptea de 31 decembrie. În locul artificiilor, primăriile pregătesc spectacole moderne cu lumini, lasere și drone, oferind un show impresionant, dar mai prietenos cu mediul și cu animalele din oraș.