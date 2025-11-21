Încă un oraș din România renunță la focurile de artificii. Anul acesta va fi diferit

Municipiul Buzău se alătură altor orașe din România care au decis să renunțe la focurile de artificii de Anul Nou. În locul acestora, primăria va organiza un spectacol de lumini, o măsură menită să protejeze animalele sălbatice și de companie, dar și să reducă poluarea fonică asociată petardelor.

Viceprimarul Ionuț Apostu a explicat că unul dintre principalele motive ale deciziei este protecția căprioarelor care trăiesc în zona Crângului. În ultimele luni, aceste animale s-au obișnuit cu prezența oamenilor și apar frecvent în fotografiile și filmările localnicilor.

„Ne-am gândit că nu este în regulă să le provocăm stres într-un loc care, în fond, este casa lor. Tot mai multe orașe renunță la artificii, fie pentru protecția animalelor de companie, fie pentru cea a faunei”, a declarat viceprimarul.

Spectacolul de lumini va fi realizat de o firmă specializată, iar bugetul alocat se încadrează în suma inițial destinată artificiilor. În acest fel, locuitorii Buzăului vor putea sărbători trecerea dintre ani fără zgomotul puternic care provoacă stres și disconfort animalelor.

Buzăul devine astfel al șaselea oraș din România care adoptă această măsură. Anterior, decizii similare au fost luate în Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța și Galați. În multe cazuri, schimbarea a venit ca urmare a solicitărilor organizațiilor pentru protecția animalelor și a presiunii comunității locale.

Această inițiativă face parte dintr-o tendință națională de a reduce impactul negativ al artificiilor asupra mediului și al vieții animalelor. Spectacolele de lumini reprezintă o alternativă creativă și sigură, care păstrează atmosfera festivă a Revelionului fără a pune în pericol sănătatea faunei locale sau confortul animalelor de companie.

Pe lângă Buzău, orașele din România care au luat măsura de a renunța la artificii de Revelion pentru protecția animalelor și reducerea poluării fonice includ: