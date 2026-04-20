Un primar PSD i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu și a acuzat conducerea partidului de blocaje și greșeli majore

Constantin Toma, primarul PSD din Buzău, l-a criticat pe Sorin Grindeanu și i-a cerut demisia, în condițiile unei ședințe decisive în care social-democrații decid dacă rămân la guvernare.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a formulat critici directe la adresa conducerii Partidul Social Democrat, într-o intervenție publică în care a cerut demisia liderului partidului, Sorin Grindeanu.

Edilul a descris situația politică drept una delicată, atât pentru România, cât și pentru partid. „Sper până în ultima clipă să nu se declanșeze această criză politică. Țara este în pericol și PSD-ul este în pericol. Dacă ajunge în opoziție, este posibil să nu mai iasă de acolo”, a declarat Constantin Toma.

De asemenea, primarul din Buzău a făcut o comparație între actuala conducere a PSD și activitatea premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, diferențele sunt semnificative în ceea ce privește modul de acțiune și direcția reformelor.

„PSD și PNL au dus țara într-o poziție foarte proastă, dar diferența între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect, din punctul meu de vedere, pentru că încearcă să salveze țara. Iar Sorin Grindeanu și echipa pe care o are la București tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară”, a spus Toma.

Acesta a declarat că situația actuală este rezultatul deciziilor politice din ultimii ani. „Trebuie să avem curajul și să recunoaștem realitatea. Situația în care suntem acum se datorează ultimelor 3-4 guverne. Reforma înseamnă și dat oamenii afară. Grindeanu mă face bolojenist. Ce înseamnă? Să încerci să salvezi țara, ce încearcă Ilie Bolojan acum”, a spus el.

Constantin Toma a continuat seria criticilor, afirmând că liderul PSD ar încerca să exercite presiuni politice în interiorul coaliției.

„Sorin Grindeanu încearcă un șantaj și cred că nu-i va reuși și pune partidul într-o situație foarte proastă. Se aștepta să fie o masă critică în PNL, care să-l debarce pe Bolojan și această masă critică nu există. Sper ca Sorin Grindeanu să aibă bunul simț să-și dea demisia, pentru că a făcut numai greșeli”, a declarat edilul.

Declarațiile vin în ziua în care PSD organizează un eveniment intern important, programat la ora 17.00, în Parlament. Aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară sunt așteptate să participe la reuniunea intitulată „Momentul adevărului”.

În cadrul acesteia, partidul va decide dacă retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, lider al unui guvern susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Decizia poate influența stabilitatea coaliției și direcția politică a executivului.