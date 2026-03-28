Lider PSD compară guvernarea cu o „horă mare” și cere o decizie rapidă privind viitorul coaliției

Declarațiile făcute la Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali PSD Dâmbovița indică tensiunile tot mai vizibile din interiorul coaliției de guvernare. În prezența liderului PSD, Sorin Grindeanu, primarul comunei Șotânga, Constantin Stroe, a folosit o serie de comparații pentru a descrie modul în care funcționează actuala guvernare.

„Vizavi de mândra noastră guvernare, domnule preşedinte, suntem ca la nuntă”, a declarat Constantin Stroe.

Edilul a continuat explicația printr-o metaforă care a vizat dinamica deciziilor din coaliție.

„În sensul că e un fel de horă mare, doi paşi în spate, doi paşi în faţă, doi în spate”, a spus acesta.

În aceeași intervenție, Stroe a descris momentele de stabilitate din coaliție.

„Când e bine, e o periniţă, ne pupăm cu toată lumea”, a afirmat primarul PSD.

Primarul din Șotânga a făcut referire directă la relația cu USR și la modul în care aceasta influențează guvernarea.

„Dar, conform tradiţiei, vine USR şi fură mireasa”, a declarat Constantin Stroe.

Acesta a continuat cu o serie de întrebări legate de direcția coaliției.

„Acum problema se pune de maniera următoare: ce facem cu pocânzeii, cu mesenii? Mai luăm darul sau nu îl mai luăm?”, a spus edilul.

În același discurs, Stroe a vorbit despre variantele pe care le vede pentru viitorul guvernării.

„Şi aici - ori ginerele se supără ca măgarul pe sat şi ne vedem de treaba noastră, ori o înghiţim şi pe asta, aducem mireasa înapoi, negociem”, a declarat acesta.

Constantin Stroe a formulat și critici directe la adresa reprezentanților USR din Guvern.

„Miniştrii mai slabi şi mai nepregătiţi, cum are USR astăzi, şi răutatea asta endemică ce vine din structura lor nu s-a întâlnit până la momentul ăsta”, a declarat primarul PSD.

Declarațiile vin într-un context în care social-democrații discută intens despre viitorul participării la guvernare.

În cadrul aceleiași intervenții, liderul Ligii Aleșilor Locali PSD Dâmbovița a cerut o decizie rapidă din partea conducerii partidului.

„Rugăminte şi din partea mea şi din partea colegilor noştri - să hotărâm odată, să rupem pisica în două şi să ne alegem calea”, a spus Constantin Stroe.

Acesta a indicat clar opțiunile pe care le vede posibile.

„Ori ieşim de tot, ori fără USR. Altă cale nu se există!”, a declarat edilul.

Stroe a explicat și presiunea resimțită la nivel local.

„Pentru că, noi, ăştia de la talpă, de la firul ierbii, decontăm baletul ăsta sau hora mare”, a afirmat acesta.

În finalul intervenției, a cerut o intervenție fermă din partea conducerii PSD.

„Şi atunci trebuie la un moment dat să vină naşul, să pună piciorul în prag şi să facem ce trebuie”, a declarat Constantin Stroe.

În cadrul aceleiași conferințe, organizația PSD Dâmbovița a supus la vot continuarea participării la guvernare în actuala coaliție.

Inițiativa a aparținut liderului organizației județene, Corneliu Ștefan, care a cerut un vot direct din partea celor prezenți.

„Şi, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte (...), eu aş vrea astăzi, aici, la Târgovişte, să supun la vot colegilor mei din PSD Dâmboviţa dacă sunt de acord sau nu să continuăm în această coaliţie, cu actualul prim-ministru, cu partide toxice şi, bineînţeles, aşa cum suntem astăzi”, a declarat Corneliu Ștefan.

Acesta a adresat direct întrebarea către sală.

„Stimaţi colegi, sunteţi de acord să mergem mai departe în actuala coaliţie? Cine este pentru?”, a spus liderul PSD Dâmbovița.

Răspunsul a fost unul unanim.

„Nimeni. Împotrivă? Deci toată lumea a votat pentru a schimba regula în coaliţie”, a declarat Corneliu Ștefan.

În continuarea discursului, liderul PSD Dâmbovița a prezentat câteva direcții de acțiune pentru partid.

„Proiecte pentru finanţare în sănătate, în educaţie, reformă administrativă, reducerea numărului de parlamentari şi un program pentru comunităţile locale”, a declarat Corneliu Ștefan.

Acesta a criticat și modul în care a fost condus Guvernul în ultimul an.

„În ultimul an de zile avem un premier care a condus ţara numai cu foarfeca”, a spus liderul PSD Dâmbovița.

În final, Corneliu Ștefan a subliniat că social-democrații suportă consecințele deciziilor guvernamentale.

„PSD decontează deciziile guvernamentale”, a declarat acesta.