Sorin Grindeanu exclude o alianță cu AUR și George Simion: Astea sunt lucrurile pe care le știm

Sorin Grindeanu exclude o alianță cu AUR și George Simion: Astea sunt lucrurile pe care le știmSorin Grindeanu. Sursa: Inquam photos / Geore Călin
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat sâmbătă, că exclude o alianță între PSD și AUR și că partidul nu va vota un guvern minoritar. „Am exclus o alianţă PSD - AUR, o mai spun o dată. În al doilea rând, nu vom vota vreun guvern minoritar”, a explicat acesta, la Târgoviște.

Grindeanu: „Eu nu fac consultare pentru cei din afară”

Liderul PSD a afirmat, despre consultările interne care vor avea loc în luna aprilie, că acestea sunt făcute pentru partid și nu pentru „cei din afară”.

„Noi facem consultare în primul rând pentru noi. Eu nu fac consultare pentru cei din afară. Noi vom vota în primul rând pentru noi, pentru PSD, aşa cum am votat în vară, aproape 5.000 de oameni tot să intrăm în această coaliție, tot aceiași oameni, astăzi sau în 20 aprilie, ca să fiu mai corect, vor decide care este drumul pe care merge PSD. Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR. Eu nu pot să comentez ce vor să facă ei şi ce spun ei. Noi decidem pentru PSD şi nici nu e rostul PSD să spună cum să se organizeze PNL”, a spus acesta.

Alianța PSD-AUR, exclusă de partid

Grindeanu a declarat că exclude o alianță între PSD și AUR. De asemenea, el a explicat că partidul nu va vota un guvern minoritar.

Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion
Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice
George Simion. Sursă foto: Facebook

„Al doilea lucru este cel legat de alianțe. Am exclus o alianţă PSD-AUR, o mai spun o dată, şi în al doilea rând, nu vom vota un guvern minoritar. Astea sunt lucrurile pe care le ştim în acest moment. (...) Am hotărât în Biroul Permanent Naţional că, odată cu finalizarea întâlnirilor regionale, şi astăzi am avut o a doua, o să mai avem încă şase... După ce finalizăm acest tur, în toată ţara, vom avea o şedinţă de Birou Permanent Naţional în care vom discuta care sunt întrebările”, a explicat acesta.

Persoanele prezente la Conferința Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița

Sorin Grindeanu a fost prezent sâmbătă, la Târgoviște, la Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița.

La reuniune au participat și miniștrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum și viceprim-ministrul Marian Neacșu.

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

