Ciucu acuză PSD de „aventură politică” și cere revenirea urgentă la negocieri

Prim-vicepreședintele Partidul Național Liberal,Ciprian Ciucu, a criticat public poziția liderului Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, calificând acțiunile acestuia drept „o aventură politică” și solicitând revenirea la dialog în cadrul coaliției de guvernare.

Declarațiile au fost făcute într-un context politic tensionat, în care viitorul colaborării dintre cele două partide rămâne incert.

Potrivit declarațiilor oferite într-un interviu, Ciprian Ciucu a subliniat că actuala criză politică nu a fost generată de liberali.

În același timp, liderul liberal a insistat asupra necesității menținerii stabilității guvernamentale, în condițiile unor presiuni economice externe.

Ciucu a atras atenția asupra impactului pe care instabilitatea politică îl poate avea asupra economiei, în special în contextul creșterii dobânzilor la nivel internațional.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu ştiu unde îl va duce”, a declarat acesta, exprimându-și îngrijorarea cu privire la efectele unei eventuale crize prelungite.

Prim-vicepreședintele PNL a făcut un apel direct către liderul social-democrat să revină la masa negocierilor. „De aceea, eu mă aştept şi cer domnului Grindeanu, în mod foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliţie, să mergem mai departe aşa cum am decis şi au decis în momentul în care au semnat protocolul de guvernare”, a precizat Ciucu.

El a subliniat că respectarea acordului politic este esențială pentru continuitatea guvernării și pentru evitarea unor blocaje instituționale.

În acest context, liberalul a reiterat poziția partidului său privind responsabilitatea politică și respectarea angajamentelor asumate.

Ciprian Ciucu a transmis și un avertisment clar privind posibilitatea destrămării actualei coaliții. „Dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliţie cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coaliţiile. Avem o coaliţie, avem un protocol, suntem oameni serioşi”, a declarat acesta.

În același timp, el a respins ideea ca PNL să joace un rol secundar într-o eventuală formulă guvernamentală dominată de social-democrați. „PNL nu va deveni o balama a PSD la guvernare”, a punctat Ciucu, referindu-se la poziționarea partidului în raport cu partenerii de coaliție.

În cadrul aceluiași interviu, Ciucu a făcut referire și la situația internă a PNL și la imaginea publică a premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, „Ilie Bolojan încearcă să ţină de coaliţie pentru a putea guverna ţara”, în ciuda presiunilor politice existente.

Totodată, liderul liberal a menționat că nivelul de încredere al premierului în rândul populației este superior celui al partidului, sugerând existența unor probleme de transfer de imagine în interiorul formațiunii.

„Dacă terminăm cu tensiunile interne, sunt convins că acest transfer se va face şi către partid”, a adăugat Ciucu.

În acest context, decizia Partidul Social Democrat privind participarea la guvernare urmează să fie luată în data de 20 aprilie, pe fondul unor declarații recente ale liderilor formațiunii care indică posibilitatea retragerii de la guvernare.