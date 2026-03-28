Sorin Grindeanu anunță o posibilă ruptură în coaliție după întâlnirea PSD din Sud-Vest

Declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, președintele PSD, după prima întâlnire regională cu filialele din Regiunea Sud-Vest, indică o schimbare clară de ton în interiorul coaliției de guvernare. Mesajul liderului social-democrat este unul ferm și marchează o poziționare publică dură față de actuala formulă executivă.

„Nu putem fi prizonierii unei guvernări care ia pâinea de pe masa românilor! Aceasta este concluzia primei întâlniri regionale cu filialele PSD din Regiunea Sud-Vest, unde toți colegii mei au fost de acord că nu putem sta la nesfârșit de dragul unei false stabilități care nu aduce prosperitate”, a fost mesajul lui Sorin Grindeanu postat pe pagina personală de Facebook.

Mesajul a fost transmis după o reuniune organizată cu liderii locali ai PSD din județele Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj. Întâlnirea a avut rolul de a evalua situația politică și economică din teritoriu, dar și de a contura direcțiile viitoare ale partidului în raport cu guvernarea.

Declarația liderului PSD nu se limitează la o simplă critică. Ea sugerează existența unei presiuni interne tot mai mari pentru schimbarea poziției partidului în cadrul coaliției.

În același mesaj public, liderul social-democrat a accentuat ideea că partidul nu mai poate susține o guvernare care nu ține cont de impactul deciziilor asupra populației.

„Nu vom fi complici la o guvernare care ia decizii unilaterale și ignoră soarta românilor!”, a declarat Sorin Grindeanu.

Această afirmație marchează o delimitare clară față de actuala conducere executivă. În cadrul coaliției au apărut tot mai des tensiuni legate de modul în care sunt adoptate politicile publice. În special cele cu impact economic și social.

Mesajul vine într-un context în care discuțiile despre măsuri bugetare, reforme fiscale și sprijin social au generat divergențe între partidele aflate la guvernare.

Un element central al declarației îl reprezintă apelul la realitatea din teritoriu. Sorin Grindeanu a subliniat că mesajele primite de la aleșii locali sunt tot mai clare și mai apăsate.

„I-am ascultat pe primarii de comune și municipii, șefii de Consilii Județene sau consilierii locali, care ne-au spus că oamenii din comunitățile lor nu mai acceptă o guvernare care să se ascundă în spatele scuzelor”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a indicat că partidul se pregătește pentru decizii importante în perioada următoare. Acesta a subliniat că direcția va fi stabilită în funcție de interesul cetățenilor.

„De aceea, orice decizie vom lua, o vom face gândindu-ne exclusiv la interesul românilor!”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu nu a anunțat explicit o ieșire de la guvernare, dar creează cadrul pentru o astfel de decizie.

Grindeanu a mai precizat că întâlnirea din Sud-Vest este doar prima dintr-o serie de reuniuni regionale. Liderul PSD consideră că aceleași probleme vor fi semnalate și în alte zone ale țării.

„Este prima regională, dar sunt ferm convins că aceleași probleme vor fi ridicate și de ceilalți colegi din țară”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a vorbit despre o realitate generalizată la nivel național.

„Pentru că sărăcia se vede peste tot și se simte de către toți românii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reuniunea din Sud-Vest are și o semnificație internă pentru PSD. Prin invocarea sprijinului liderilor locali, Sorin Grindeanu își consolidează poziția în partid.

Menționarea explicită a județelor participante – Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj – sugerează că liderul PSD beneficiază de susținere în teritoriu.

„Le mulțumesc tuturor colegilor mei din Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj care au spus lucrurilor pe nume, iar eu respect cuvântul lor”, a declarat Sorin Grindeanu.