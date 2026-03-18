Dominic Fritz acuză PSD că testează o majoritate cu AUR. USR face scut în jurul lui Bolojan

Disputele din comisiile reunite de buget au generat reacții puternice pe scena politică, după ce liderul USR, Dominic Fritz, a acuzat PSD că încearcă să construiască o majoritate alternativă în Parlament, alături de AUR. Declarațiile survin după blocajul ivit pe Legea bugetului, dar și al conflictelor repetate dintre partidele din coaliție.

În același timp, Fritz a anunțat convocarea conducerii USR pentru începutul săptămânii viitoare, unde urmează să fie analizată inclusiv posibilitatea unei schimbări la nivelul funcției de premier.

Liderul USR a afirmat că evenimentele recente din Parlament indică o strategie mai amplă a PSD de a testa alte formule de majoritate.

„E evident pentru toată lumea că PSD a votat cu AUR o moțiune împotriva Dianei Buzoianu, să se amâne votul pentru Avocatul Poporului și astăzi au încercat să voteze cu AUR o creștere uriașă. E evident că PSD testează variante în afara coaliției. E evident că acest blocaj face parte dintr-o idee mai mare prin care PSD caută alte majorități”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a sugerat că acțiunile PSD nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie politică mai amplă.

Dominic Fritz a anunțat că va convoca Comitetul Politic al USR pentru luni, unde va fi discutată poziția partidului în raport cu evoluțiile din coaliție.

Pe agenda discuțiilor ar putea intra și o eventuală solicitare din partea PSD privind înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

„Poziția USR va fi definită, voi convoca Comitetul Politic pentru luni, în care vom analiza cum ne raportăm la această dorință evidentă a PSD de a face o coaliție cu AUR”, a precizat Fritz.

În același timp, liderul USR a subliniat că formațiunea sa va respecta acordul politic existent, inclusiv prevederea referitoare la desemnarea premierului.

„Pentru noi este foarte clar că respectăm acest acord, nu contribuim la alte crize dincolo de cele care deja sunt în lume şi bineînţeles că ne dorim să mergem înainte cu reforme pentru România”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a făcut referire și la tensiunile interne din PNL, sugerând că există nemulțumiri legate de relația cu PSD.

Fritz a criticat și propunerile economice ale social-democraților, în special în contextul internațional actual.

„Într-un moment în care toți românii sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială”, a spus liderul USR.

Acesta a avertizat că majorarea cheltuielilor bugetare ar putea avea efecte negative asupra populației.

„Suntem împotrivă pentru că orice creștere a deficitului crește prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD susține că vrea să îi protejeze”, a adăugat Fritz.

Conflictul politic a fost amplificat după respingerea unui amendament al PSD privind acordarea unui ajutor unic pentru pensionari.

Amendamentul a fost respins de două ori în Comisia de buget, după ce parlamentarii AUR s-au abținut de la vot.

Ulterior, PSD a acuzat partenerii de coaliție, PNL și USR, că au blocat intenționat adoptarea măsurii.

Disputa a degenerat rapid într-un conflict deschis între mai multe formațiuni politice.

Au existat schimburi de replici între PSD și AUR, dar și între PSD și partenerii de guvernare, PNL și USR.

Reprezentanții PNL și USR au criticat amendamentele PSD, susținând că nu există resurse bugetare pentru finanțarea acestora.

După mai multe episoade tensionate și întreruperi ale ședinței, lucrările comisiilor reunite au fost suspendate pe termen nelimitat.

Potrivit informațiilor din Parlament, joi urmează să aibă loc noi discuții în coaliție, în încercarea de a debloca situația.

În ciuda tensiunilor, Dominic Fritz a declarat că nu crede într-o ruptură iminentă a coaliției.

„Eu nu cred că această coaliție se va rupe, cred că este nevoie ca toată lumea să înțeleagă că nimeni nu are majoritate singur”, a spus acesta.

Liderul USR a făcut apel la claritate din partea PSD privind intenția de a rămâne sau nu în coaliție.