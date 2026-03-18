De ce AUR nu a votat ajutorul pentru pensionari propus de PSD

Un nou episod tensionat a avut loc în Parlament, în timpul dezbaterilor pe buget, după ce amendamentele propuse de PSD nu au reușit să obțină susținerea necesară în comisiile de specialitate.

Potrivit Hotnews, strategia social-democraților s-ar fi bazat pe sprijinul parlamentarilor AUR, însă votul nu s-a concretizat, generând un blocaj și un schimb dur de replici între cele două formațiuni.

Situația a fost confirmată inclusiv prin declarațiile publice ale liderilor implicați, care au oferit versiuni diferite asupra negocierilor și responsabilității pentru eșecul amendamentelor.

Primul moment decisiv al zilei a fost reprezentat de votul asupra amendamentului privind acordarea unui ajutor one-off pentru pensionari, propus de PSD în Comisiile reunite de buget.

În ciuda prezenței parlamentarilor AUR, amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Din totalul de 51 de parlamentari prezenți, doar 23 au votat în favoarea propunerii, sub pragul de 26 necesar pentru majoritate.

În aceste condiții, amendamentul a fost respins.

Reacția liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a venit imediat după vot, acesta acuzând AUR că a contribuit la blocarea inițiativei.

„Nu ne rugăm de AUR să voteze, pot să voteze împotrivă, le doresc succes! E un băț prin gard băgat de AUR împotriva PSD”, a declarat acesta.

De cealaltă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins acuzațiile și a susținut că responsabilitatea aparține PSD, care nu ar fi dorit să negocieze.

„E o prostie să spună domnul Zamfir că noi (n.r. – parlamentarii AUR) am băgat bătul prin gard. Proiectul de buget a avut acceptul tuturor partidelor din Coaliție. PSD greșește că nu discută cu AUR. Cum să nu greșească, dacă chiar vrei să îți treci amendamentele, nu trebuie să îți cauți sprijin? Atunci înseamnă că ei fac o declarație, nu îi interesează să le treacă. Uite, cerem asta, dacă chiar vrei să treacă, vii și discuți cu cei care îți pot da voturile”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta a susținut că AUR nu a votat amendamentul, deși a fost prezent în sală, tocmai pentru că nu a existat o înțelegere politică clară.

Potrivit declarațiilor liderului AUR, între cele două formațiuni ar fi existat discuții preliminare, care nu au fost însă finalizate.

În cadrul acestor negocieri, PSD ar fi urmat să primească sprijin pentru amendamentul privind reducerea CASS, în schimbul susținerii unor propuneri AUR legate de bursele elevilor și studenților și sporul de doctorat.

„Inițial au spus da. Domnul Sorin Grindeanu a spus că nu vrea să facă nicio înțelegere și că nu îi interesează nimic și că să facem ce vrem. Atunci le-am spus că mergem înainte cu amendamentul nostru și asta este”, a afirmat Petrișor Peiu.

Această poziție ar fi dus la ruperea negocierilor și, implicit, la lipsa de susținere în momentul votului.

După respingerea amendamentului privind ajutorul pentru pensionari, parlamentarii PSD au decis să părăsească sala de ședință, la îndemnul liderului de grup Daniel Zamfir.

Decizia a dus la suspendarea lucrărilor Comisiei de buget, amplificând tensiunile deja existente.

În același timp, social-democrații au încercat să susțină că amendamentul ar fi fost adoptat, însă interpretarea a fost contrazisă de conducerea ședinței, care a invocat regulamentul privind majoritatea necesară.

Reprezentanții AUR au anunțat că nu vor susține nici în plen amendamentul PSD privind ajutorul one-off pentru pensionari.

Potrivit lui Petrișor Peiu, partidul susține o altă abordare în ceea ce privește politica socială.

„Noi avem 8 membri în Comisia de buget. Le-am spus de la început că nu voi vota amendamentul cu ajutorul one-off pentru pensionari. Din perspectiva Regulamentului, se pare că amendamentul nu a fost adoptat. Acel amendament e votat și respins în funcție de ceea ce decide majoritatea. AUR nu va participa la un vot asupra modificării bugetului în sens discreționar de la an la an de puterea politică”, a declarat acesta.

În același timp, AUR susține că soluția corectă ar fi indexarea pensiilor, nu acordarea unor ajutoare punctuale.

Conflictul dintre PSD și AUR vine într-un moment sensibil, în contextul dezbaterilor asupra bugetului de stat.

Refuzul negocierilor și lipsa unei majorități clare pentru anumite amendamente evidențiază dificultățile politice din Parlament și riscul apariției unor blocaje în procesul legislativ.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă în plen vor exista noi negocieri sau dacă pozițiile celor două partide vor rămâne neschimbate, ceea ce ar putea influența adoptarea finală a bugetului.