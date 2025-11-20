Cât costă o escapadă la Târgul de Crăciun din Sibiu. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele

Târgul de Crăciun din Sibiu atrage anual mii de vizitatori, fermecați de lumini, decorațiuni și aromele specifice sărbătorilor. Piața Mare s-a transformat într-un adevărat decor de poveste, însă cei care vor să se bucure de atmosfera festivă trebuie să fie pregătiți și pentru prețurile deliciilor pregătite de vânzători.

Ciocolata caldă, băutura preferată de mulți români în serile friguroase de iarnă, are un preț de 25 de lei, spune fostul polițist Viorel Teacă. Sortimentele cu toppinguri și diferite arome pot ajunge la 35 de lei. Gogoșii churros costă 27 de lei, iar cartofii spiralați, fie pe băț, fie în cornet, se vând cu 45 de lei.

De asemenea, o apă plată la 0,5 litri se vinde cu 10 lei.

„O ciocolată caldă, dragilor, la Târgul de Crăciun Sibiu costă 25 de lei, asta că e clasică. Celelalte sunt 30-35. Churros costă 27 de lei. Ăștia (cartofii spiralati) și cei la cornet costă 45 de lei. Am mai luat și o apă care e 10 lei. Ce am mâncat astăzi m-a costat vreo 150 de lei. Nu că nu m-am săturat, n-am simțit nimic”, a explicat fostul polițist Viorel Teacă, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Centrul Sibiului a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, pe 14 noiembrie 2025. Ediția de anul acesta pune accent pe tradiție și autenticitate, aducând decoruri noi, evenimente tematice și activități pentru vizitatori de toate vârstele.

Considerat unul dintre cele mai importante târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est, evenimentul atrage anual mii de vizitatori.

Piața Mare s-a transformat într-un spectacol de lumini și culori, cu proiecții video ce înfățișează peisaje de iarnă și figurine tematice. Printre atracțiile principale se numără Roata Panoramică și patinoarul, care se întinde pe circa 600 de metri pătrați și poate găzdui aproximativ 300 de persoane.

O noutate a acestui an este Căsuța lui Moș Crăciun cu Liftul Fermecat, o experiență interactivă care le permite vizitatorilor să parcurgă un traseu tematic până la întâlnirea cu Moș Crăciun. Cei mici pot participa la Atelierul lui Moș Crăciun, dedicat copiilor între 5 și 9 ani, unde pot crea obiecte personalizate.

O noutate a ediției este zona de picnic din Piața Mare, echipată cu grătare ecologice fără fum și cuptoare cu microunde pentru încălzirea alimentelor. Vizitatorii își pot aduce gustări și se pot bucura de momente de relaxare în aer liber.

Târgul este deschis până pe 4 ianuarie 2026. Programul de vizitare este de luni până vineri între 11:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00. În zilele de sărbătoare, programul va fi mai scurt: 30 noiembrie și 1 decembrie între 10:00 și 22:00; 24–31 decembrie între 10:00 și 16:00; iar pe 25 decembrie și 1 ianuarie între 16:00 și 22:00.