Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova s-au deschis. Mii de oameni au asistat la aprinderea iluminatului festiv

Vineri seară, două dintre cele mai populare târguri de Crăciun din România – cele din Sibiu și Craiova – și-au deschis oficial porțile, atrăgând mii de vizitatori entuziaști. Organizatorii promit că până în ianuarie 2026 atmosfera va rămâne una de poveste, plină de evenimente, lumină și decoruri tematice.

La Sibiu, deschiderea târgului din centrul orașului a coincis cu aprinderea iluminatului festiv.

„Atmosfera specială a Sibiului în sezonul sărbătorilor de iarnă este dată atât de evenimentele dedicate Crăciunului, dar şi de iluminatul festiv de pe străzile principale şi pieţele publice. Primăria Sibiu a instalat nu mai puţin de 900 de figurine pe stâlpii din zona centrală şi pe artere principale din cartiere, sute de metri de ghirlande luminoase şi elemente tematice în 6 giratorii din zona centrală”, a transmis Primăria Sibiu.

Târgul rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul într-un reper important al iernii. Organizatorii amintesc că ediția 2024 a atras peste 500.000 de vizitatori și susțin că ediția de anul acesta pune accentul pe specificul românesc:

„După o ediţie 2024 care a adus în oraş peste 500.000 de vizitatori şi o expunere globală impresionantă, aşteptările pentru acest an sunt mari. Ediţia 2025 va fi una care pune accent pe autenticitate – atât în temele vizuale, cât şi în experienţele propuse. Atmosfera târgului va reflecta identitatea locală şi valorile culturale româneşti, transformând din nou Piaţa Mare într-un decor spectaculos şi plin de emoţie”, au transmis organizatorii.

Selecția expozanților a avut loc în luna mai, iar aceștia sunt considerați esențiali pentru magia târgului:

„Expozanţii sunt sufletul târgului, iar entuziasmul şi atenţia lor la detalii sunt esenţiale pentru atmosfera unică pe care o creează an de an. Ca în fiecare an, Atelierul lui Moş Crăciun va rămâne un punct central pentru copii, iar întreaga scenografie va fi gândită pentru a crea o experienţă completă, memorabilă şi autentic românească”, au mai precizat organizatorii.

Și la Craiova, deschiderea târgului a atras mulțimi impresionante. ”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie şi culoare!”, a scris, pe Facebook, primarul Lia Olguţa Vasilescu.

Tema ediției din acest an este „Spărgătorul de Nuci”, iar orașul strălucește în peste două milioane de beculețe. Noile căsuțe de turtă dulce cu acoperișuri „înzăpezite” întregesc atmosfera de basm. Povestea târgului se desfășoară în șase zone tematice, fiecare oferind un univers distinct:

Piaţa Mihai Viteazul – „Candy Land”: un tărâm al dulciurilor, unde sania zburătoare a lui Moș Crăciun apare în fiecare seară la ora 18.00.

Zona Doljana – „Carousel Christmas”: căsuțe decorate festiv, potrivite pentru toate vârstele.

Piaţa Fraţii Buzeşti – „Crăciun Tradiţional”: locul colindelor, al meșteșugurilor și al bucatelor românești.

Piaţa William Shakespeare – „Ţara lui Moş Crăciun”: carusele, trenulețe, filme VR și o roată panoramică pentru cei mici.

Strada Theodor Aman – „Best Christmas Street Food”: un mix între gastronomie tradițională și influențe internaționale.

English Park – „Ţara Jucăriilor”: un paradis al copiilor, cu figurine uriașe și personaje de poveste.

Organizatorii promit și momente speciale:

„Atracţia principală, Sania Zburătoare a lui Moş Crăciun, revine într-un spectacol complet nou, cu efecte speciale, stroboscoape, balerine de la Opera Română Craiova şi ninsoare artificială, transformând centrul într-un tărâm fermecat. Tot aici, patinoarul devine scena poveştii Spărgătorul de Nuci, într-un spectacol plin de graţie şi lumină. O experienţă spectaculoasă va fi dată de filmulețele VR pe esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu, dar şi pe strada Theodor Aman, unde vizitatorii vor putea trăi povestea sărbătorilor de iarnă într-un mod interactiv, cu realitate virtuală şi efecte 3D”, au transmis organizatorii.