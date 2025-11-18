Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Craiova. Vizitatorii, nemulțumiți

Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pentru vizitatori, însă cei care vin să se bucure de atmosfera festivă și de preparatele tradiționale trebuie să fie pregătiți să scoată sume considerabile din buzunar. Lista de prețuri publicată de organizatori și verificată de vizitatori arată că mesele și distracțiile de sezon nu sunt tocmai ieftine.

Pentru o porție de cartofi și doi mici, prețul ajunge la aproximativ 30 de lei, echivalentul unui meniu complet de restaurant. Această sumă surprinde turiștii, care se așteaptă de obicei ca Târgurile de Crăciun să ofere experiențe gastronomice accesibile.

Alte preparate tradiționale au prețuri similare: o porție de fasole cu ciolan costă 25 de lei, iar 100 de grame de sarmale ajung la 10 lei. Cei care doresc costiță sau ciolan plătesc 18 lei pentru 100 de grame. Astfel, mesele devin rapid o cheltuială considerabilă, mai ales pentru familii sau grupuri mari.

Băuturile și deserturile nu sunt mai ieftine. Ciocolata caldă se vinde cu 15 lei, un cinnamon roll costă 20 de lei, salamul de biscuiți 14 lei, iar plăcinta poale-n brâu tot 20 de lei. Pentru cei care vor să combine gustările cu distracția, parcul de sezon oferă carusel cu 25 de lei pe tură și roata panoramică la 30 de lei.

Cel mai scump divertisment rămâne patinoarul. Închirierea patinelor costă 50 de lei, în timp ce cei care vin cu echipamentul propriu plătesc 45 de lei pentru acces.

Pe lângă prețurile ridicate, Târgul de Crăciun din Craiova impresionează și prin decorurile sale spectaculoase, instalațiile luminoase și atmosfera festivă care atrage turiști din întreaga regiune. În ciuda cheltuielilor, mulți vizitatori consideră că experiența merită, chiar dacă bugetul trebuie calculat cu atenție înainte de vizită.

Și anii trecuți au fost prețuri piperate la Târgurile de Crăciun din România, spre nemulțumirea multora. Mulți vizitatori s-au plâns de prețuri și de servicii și au spus că au venit doar de dragul celor mici.