Târgul de Crăciun din Craiova, în presa internațională

Craiova, unul dintre cele mai vibrante orașe din sudul României, atrage tot mai mult atenția presei internaționale. În această perioadă festivă, orașul este descris ca o „bijuterie ascunsă” a sărbătorilor de iarnă, datorită piețelor sale decorate, străzilor animate și atmosferii calde care îmbină tradiția cu modernitatea. Jurnaliștii de la Express recomandă britanicilor să facă „o escapadă de weekend accesibilă” la Târgul de Crăciun din Cetatea Băniei.

Europa se mândrește cu o varietate impresionantă de piețe de Crăciun, care funcționează mai mult timp decât cele din Regatul Unit. Pentru mulți, vizitarea lor devine o escapadă de weekend, deoarece nimic nu se compară cu plimbările prin orașe istorice împodobite cu lumini festive, în timp ce savurezi o ciocolată caldă sau vin fiert.

Totuși, o călătorie către aceste destinații poate fi costisitoare, dar jurnalista Natalie King recomandă o alternativă mai accesibilă din Marea Britanie, perfectă pentru o mini-vacanță de iarnă fără să golești portofelul: Craiova.

Dar cum să alegi Târg de Crăciun potrivit dintre atât de multe opțiuni impresionante? Experții în turism european de la Tollwayr au întocmit recent un top al celor mai spectaculoase piețe, cu orașe renumite precum Strasbourg și Viena în fruntea listei. Cu toate acestea, există și piețe mai puțin cunoscute, dar sunt adevărate „bijuterii ascunse”, care pot oferi distracție festivă la prețuri mult mai prietenoase.

„Craiova se află la puțin peste trei ore de zbor de pe aeroportul Londra Luton, cu Wizz Air începând de la doar 68 de lire sterline pe sens. Deși poate nu ați auzit de Craiova, este unul dintre cele mai mari orașe ale României. Târgul de Crăciun din Craiova este unul dintre cele mai longevive din Europa, deschizându-se pe 15 noiembrie și continuând până pe 4 ianuarie, ceea ce oferă vizitatorilor suficient timp pentru a explora cei 280.000 de metri pătrați pe care îi acoperă”, relatează jurnalista de la Express.

Natalie King continuă descrierea Târgului de Crăciun din Craiova: „Piața este atât de mare încât este împărțită în patru „lumi”, fiecare cu propriul stil. Va exista o lume tematică în jurul Frumoasei și Bestiei, o lume futuristă numită Crăciunul Galactic, una care reprezintă un Crăciun tradițional românesc și, bineînțeles, Satul lui Moș Crăciun. Pe lângă tarabele clasice cu mâncare care servesc bratwurst și castane coapte, căutați mâncăruri tradiționale românești de Crăciun, cum ar fi sarmale sau kürtőskalács”.

În opinia jurnalistei Natalie King, „Craiova este fundalul perfect pentru un târg de Crăciun, cu o arhitectură fermecătoare din secolul al XVII-lea, care conferă centrului o atmosferă de basm atunci când este luminat pentru sezonul festiv. Merită să vizitați Muzeul de Artă Craiova, amplasat într-un fost palat, decorat cu candelabre gigantice și stuc auriu.

Muzeul de Istorie și Arheologie al Olteniei este găzduit într-una dintre cele mai vechi clădiri ale orașului și este plin de artefacte importante, de la comori romane la costume populare complexe. De asemenea, puteți afla mai multe despre bogatele tradiții oltenești care sunt păstrate vii în această parte a României”.

Craiova oferă o gamă variată de hoteluri cu prețuri medii, „cu tarife în jur de 100 de lire sterline pe noapte”, potrivite pentru vizitatorii care caută confort fără a depăși bugetul, mai explică jurnalista Natalie King.

„În zona centrului, Hotelul Splendid 1900, de patru stele, are recenzii excelente și este situat într-un fost magazin transformat, care datează, după cum probabil ați ghicit deja, din anul 1900. Hotelul are un decor luxos, cu camere confortabile de la 88 de lire sterline pe noapte”.

Cei care doresc o cazare de lux, jurnalista recomandă Hotelul 5 Continents. Camerele sunt disponibile de la 130 de lire sterline pe noapte. Proprietatea include și un restaurant care servește preparate din bucătăria internațională și românească, fiind apreciat pentru micul dejun, perfect pentru o zi plină de explorat atracțiile orașului.

„Pentru o experiență luxoasă, rezervați Hotelul 5 Continents, o proprietate de cinci stele cu 16 camere proiectate individual. Hotelul are o atmosferă elegantă, cu interioare din lemn închis la culoare și marmură, iar camerele încep de la doar 130 de lire sterline pe noapte. De asemenea, are un restaurant care servește preparate din bucătăria internațională și românească, ce servește un mic dejun apreciat pentru o zi de vizitare a obiectivelor turistice”, a concluzionat jurnalista de la Express.