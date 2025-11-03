Monden

Clarvăzătoarea preferată a familiei regale, despre secretele reginei și ale prinților: Am fost avertizată să tac

Clarvăzătoarea preferată a familiei regale, despre secretele reginei și ale prinților: Am fost avertizată să tac
Clarvăzătoarea June Field, considerată numărul unu în cercurile familiei regale, susține că deține informații intime despre membrii acesteia și că accesul la aceste secrete i-a creat probleme serioase. Într-un interviu recent pentru Mirror a declarat că „nu e ușor să știi lucruri pe care alții nu le cunosc și care te pot pune în dificultate”.

Clarvăzătoarea care știe totul despre familia regală: Secretele lor m-au băgat în bucluc

June Field, 65 de ani, din Dundee, Scoția, susține că are legături directe cu Familia Regală, afirmând că acționează ca medium și oferă îndrumare spirituală membrilor acesteia. Ea povestește că, înainte de pandemia de Covid-19, un consilier regal a contactat-o spontan, atras de reputația ei, și că de atunci ar avea trei clienți fideli din interiorul familiei, cu care comunică chiar și prin WhatsApp. Numele lor rămân însă confidențiale.

Potrivit lui June, abilitatea ei îi permite să intre în contact cu persoane doar prin atingere sau prin simpla auzire a vocii acesteia. În plus, susține că poate transmite mesaje de la cei dragi decedați și chiar să intervină pentru a ameliora stări critice de sănătate, accesând ceea ce ea numește „energia” clientului.

Această practică ar fi fost oferită și membrilor regali, dar discret, iar istoria arată că membrii Familiei Regale au apelat frecvent la ei pentru sprijin și consiliere.

Clarvăzătoarea a recunoscut însă că păstrarea confidențialității nu a fost întotdeauna simplă

Ea a povestit despre un moment tensionat, când intenționa să folosească o mărturie a clienților regali într-un videoclip pentru o emisiune televizată. „Am întrebat Familia Regală și mi-au răspuns: Nu, nu putem face asta, nu”, a spus June, adăugând că un consilier i-a repetat avertismentul: „June, nu face asta”, iar ea a respectat cererea.

Când a fost întrebată despre ultima dată când i-a văzut pe membrii familiei regale, ea a spus: „Anul acesta și cu mulți ani înainte de Covid, și încă îi văd”. June a precizat că încă păstrează legătura cu trei dintre clienții regali.

Despre acești clienți foarte de cunoscuți, clarvăzătoarea a mărturisit: „Sunt oameni obișnuiți. Îi tratez la fel ca pe oricine altcineva cu care interacționez”. Ea a subliniat că nu are ambiții personale și că scopul său este să facă tot ce poate pentru a-i ajuta.

Prințul Harry a mărturisit că a apelat la un clarvăzător

Familia Regală britanică nu s-a ferit niciodată să caute îndrumare spirituală. În memoriile sale „Spare”, Prințul Harry mărturisește că a apelat la un clarvăzător pentru a lua legătura cu mama sa, Prințesa Diana, care a murit tragic în 1997, la doar câteva săptămâni înainte de a împlini 13 ani.

Prințul Harry. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ducele de Sussex spune că a primit un mesaj de la regretata Prințesă de Wales prin intermediul mediumului, care i-a transmis lui Harry să trăiască viața pe care ea nu a putut să o trăiască. Clarvăzătorul i-ar fi spus: „Trăiește-ți viața pe care ea și-a dorit-o pentru tine”.

De asemenea, se spune că însăși Prințesa Diana a apelat în mod constant la mediumul Sally Morgan, zilnic timp de patru ani, chiar și de sărbători. De asemenea, Prințul William și soția sa, Kate, ar fi consultat un clarvăzător, iar surse apropiate susțin că aceștia păstrează o legătură simbolică cu „spiritul Dianei” prin intermediul lui.

Se crede că regretata regină Elisabeta credea în fantome și urma niște superstiții neobișnuite

Se pare că regretata regină Elisabeta credea în fenomene paranormale și obișnuia să păstreze talismane norocoase, conform mărturiilor jurnalistului Phil Dampier, făcute publice înainte de decesul său. „Chiar credea în fantome și purta mai multe obiecte norocoase în geantă”, a spus Dampier.

În cartea sa, Prințul Harry dezvăluie că un medium i-a transmis că mama sa, prințesa Diana, era prezentă lângă el „chiar în acel moment”, provocându-i o senzație de căldură la nivelul gâtului și lacrimi involuntare. Mediumul ar fi explicat că Diana era conștientă că fiul ei căuta răspunsuri și că îi simțea confuzia, subliniind că răspunsurile aveau să vină la momentul potrivit.

Harry povestește, de asemenea, un episod legat de fiul său, Prințul Archie. Spiritul Dianei ar fi observat cum micuțul a spart o decorațiune de Crăciun cu chipul reginei Elisabeta. Mediumul, care nu avea de unde să știe de acel incident, l-ar fi întrebat despre ornamentul spart, iar Harry a recunoscut uluit că fiul său încercase să-l repare. În cele din urmă, i s-ar fi spus că Diana s-a amuzat de întâmplare, vegheându-și nepotul pe care nu a apucat să-l cunoască niciodată.

