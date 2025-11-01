Cartea care va declanșa un seism la Palat. Secretele dintre Juan Carlos și Prințesa Diana

La finalul anilor ’80, Prințul Charles și Prințesa Diana au fost oaspeți la Palatul Marivent din Mallorca, reședința de vară a Familiei Regale Spaniole. Vizita a atras atenția presei internaționale, iar în jurul acesteia au apărut zvonuri potrivit cărora regele Juan Carlos ar fi manifestat un interes deosebit față de Prințesă. Totuși, aceste speculații nu au fost niciodată confirmate și nu au existat dovezi care să indice vreo conduită nepotrivită, scrie Alicia Liberty, expert regal pentru Daily Expres.

Fostul monarh spaniol Juan Carlos reaprinde speculațiile vechi de decenii privind presupusa sa apropiere de Prințesa Diana, în contextul lansării iminente a unei cărți care promite să zguduie din nou lumea regalității.

În volumul autobiografic intitulat „Reconciliation”, ce urmează să apară în curând, fostul suveran, astăzi în vârstă de 87 de ani, face o serie de remarci surprinzătoare despre regretata Prințesă de Wales. Juan Carlos o descrie pe Diana drept o femeie „rece”, „tăcută” și „distantă” în fața fotografilor, adăugând că relația lor a fost strict protocolară.

Aceste declarații vin după ani întregi de zvonuri privind o posibilă aventură între cei doi, speculații pe care fostul rege le respinge categoric. „Nu a existat niciodată nimic romantic între noi”, ar fi susținut el, potrivit unor fragmente publicate în avanpremieră.

Între 1986 și 1988, Prințesa Diana și Prințul Charles au efectuat mai multe vizite oficiale în Spania, fiind găzduiți de Regele Juan Carlos și Regina Sofia. Aceste întâlniri, imortalizate de presă la vremea respectivă, au alimentat însă și mai mult curiozitatea publicului privind presupusa relație dintre Diana și fostul suveran spaniol.

Vizitele oficiale dintre monarhiile britanică și spaniolă au fost interpretate drept o dovadă clară a relațiilor diplomatice și personale solide care unesc cele două case regale.

Totuși, imaginea fostului rege Juan Carlos a fost adesea umbrită de controverse legate de viața sa privată. De-a lungul anilor, presa a relatat despre presupuse aventuri extraconjugale și legături cu figuri notabile din lumea mondenă și cinematografică.

Reputația monarhului a fost grav afectată și de o serie de scandaluri financiare, culminând cu abdicarea sa din 2014, un moment care a marcat profund istoria recentă a Coroanei Spaniole.

În volumul său din 1992, Diana: Povestea ei adevărată, biograful britanic Andrew Morton a detaliat conexiunile dintre familiile regale britanică și spaniolă. Mai târziu, în 2013, autorul a revenit asupra subiectului în cartea „Doamnele Spaniei”, în care a explorat destinele și secretele femeilor influente din societatea spaniolă.

În volumul său, autorul Andrew Morton o citează pe prințesa Diana vorbind despre fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, pe care îl descria drept „un bărbat foarte libidinos”.

Potrivit unor mărturii, Diana le-ar fi spus apropiaților că s-a simțit stânjenită atunci când a fost lăsată singură cu suveranul spaniol, subliniind: „nu s-a întâmplat nimic între noi”. Declarația ar fi venit după una dintre vizitele sale în Mallorca.

În prezent, Juan Carlos încearcă să pună capăt zvonurilor care au circulat de-a lungul deceniilor. În cartea sa de memorii, intitulată Reconciliation, fostul monarh neagă categoric speculațiile privind o presupusă relație cu regretata prințesă de Wales.

Juan Carlos a domnit în Spania între anii 1975 și 2014, perioadă în care a jucat un rol important în tranziția democratică a țării. După abdicare, în 2020, el a părăsit Spania și s-a stabilit în Abu Dhabi, unde trăiește în exil, pe fondul anchetelor legate de afacerile sale financiare. De atunci, fostul suveran a revenit doar sporadic în patrie, cel mai recent pentru a participa la competiții de yachting, mai scrie sursa menționată.