International Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991







O capsulă a timpului sigilată în anul 1991 de Prințesa Diana la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra a fost deschisă, dezvăluind o serie de obiecte emblematice ale anilor ’90, relatează ABC News.

Descoperirea a avut loc la începutul acestui an, în contextul demarării proiectului pentru noul Centru de Oncologie Pediatrică, și survine la câteva zile înainte de marcarea a 28 de ani de la moartea Prințesei Diana, pe 31 august 1997.

Potrivit oficialilor GOSH, deschiderea capsulei a fost un moment încărcat de emoție, readucând la viață amintiri și simboluri ale unei epoci trecute.

Jason Dawson, director executiv al spitalului, a participat la deschiderea capsulei și a declarat că momentul a fost „extrem de emoționant, aproape ca o legătură cu amintiri lăsate de o generație de mult apusă”.

Capsula conținea o colecție de obiecte reprezentative pentru anul 1991:

un CD cu albumul „Rhythm of Love” al artistei Kylie Minogue,

un televizor de buzunar Casio , considerat o inovație tehnologică la acea vreme,

un calculator solar ,

monede britanice,

semințe de arbori din Grădinile Kew din Londra,

o fulg de zăpadă holografic ,

hârtie reciclată,

un pașaport european.

De asemenea, Prințesa Diana a inclus în capsulă o fotografie personală și un exemplar al ziarului The Times, care conținea pe prima pagină titluri despre Războiul din Golf, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale ale începutului anilor ’90.

Obiectele au fost selectate în urma unui concurs organizat de BBC în 1991. Cei doi câștigători au fost David Watson, un băiat de 11 ani din Devon, și Sylvia Foulkes, o fată de 9 ani din Norwich.

David a ales albumul Kylie Minogue, pașaportul european, televizorul de buzunar și hârtia reciclată, considerând că acestea reflectă cel mai bine spiritul anilor ’90.

Sylvia a contribuit cu monedele britanice, semințele din Grădinile Kew, fulgul holografic și calculatorul solar.

Selecția lor a surprins o parte din optimismul și inovațiile perioadei, dar și preocupările sociale și ecologice de la începutul ultimei decade a secolului trecut.

De la preluarea funcției de președinte al Spitalului Great Ormond Street în 1989 și până la moartea sa în 1997, Prințesa Diana a jucat un rol esențial în dezvoltarea instituției.

Ea a fost figura centrală a campaniei „Wishing Well Appeal”. Atunci s-au strâns 54 de milioane de lire sterline (echivalentul a 200 de milioane de lire astăzi).

Pe lângă eforturile financiare, Diana s-a implicat personal în viața pacienților. A vizitat frecvent saloanele spitalului, stând pe paturile copiilor, ținându-i de mână și oferindu-le sprijin emoțional, într-o perioadă în care contactul fizic cu pacienți grav bolnavi era adesea evitat de teama bolilor contagioase.

Chiar și după divorțul său din 1996, Prințesa Diana a continuat să susțină șase cauze caritabile majore, Spitalul Great Ormond Street rămânând una dintre ele.

Impactul său asupra lumii filantropiei a fost descris de Stephen Lee, director al Institutului de Management al Fundraisingului din Marea Britanie, drept „probabil mai semnificativ decât al oricărei alte persoane din secolul XX”.

Potrivit cercetătoarei Emma Hart, directoarea Centrului McNeil de la Universitatea din Pennsylvania, Diana „a forțat monarhia britanică să intre în secolul XXI” și a demonstrat că „familia regală poate fi o forță a binelui”.

Această abordare personală a inspirat ulterior campaniile filantropice ale Prințului William, dedicate combaterii fenomenului persoanelor fără adăpost, și ale Prințului Harry, axate pe sprijinirea veteranilor de război.

Deschiderea capsulei a coincis cu lansarea proiectului pentru noul Centru de Oncologie Pediatrică din cadrul GOSH. Noua clădire, programată să fie finalizată în 2028, va crește capacitatea de tratament a spitalului cu aproximativ 20%.

Oficialii spitalului au precizat că centrul va fi „o resursă națională pentru tratamentul cancerelor la copii, axată pe cercetare, inovație și dezvoltarea unor tratamente mai blânde și mai eficiente”.

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu familiile pacienților și cu echipele medicale, iar designul său pune accent pe crearea unui mediu prietenos pentru copii, în care aceștia să poată învăța, să se joace și să petreacă timp alături de familie în timpul tratamentului.