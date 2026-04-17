Prințul Harry, confesiuni despre trauma copilăriei și ruptura de familia regală

Prințul Harry a declarat că impactul pierderii mamei sale, Prințesa Diana, a contribuit la dorința sa de a se distanța de rolul de membru activ al familiei regale, într-un discurs susținut în Australia, potrivit Daily Express.

Afirmațiile au fost făcute în timpul summitului InterEdge, organizat la Melbourne, unde Prințul Harry a participat ca vorbitor principal. Evenimentul a avut loc în contextul unei vizite în Australia, unde ducele de Sussex se află alături de Meghan Markle, deși aceasta nu a fost prezentă la summit.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Harry a vorbit deschis despre efectele pe termen lung ale pierderii suferite în copilărie. Prințesa Diana a murit în urma unui accident rutier în Paris, în august 1997.

În discursul său, Prințul Harry a subliniat dificultatea procesării durerii într-un context public intens mediatizat.

„Din experiența mea, pierderea este dezorientantă la orice vârstă. Durerea nu dispare doar pentru că o ignorăm”, a spus acesta, potrivit relatărilor publicate de presa britanică.

El a descris presiunea constantă resimțită în perioada copilăriei și adolescenței, când atenția publică era intensă.

„A experimenta asta ca copil, într-un acvariu, sub supraveghere constantă, vine cu propriile provocări. Fără un scop, te poate distruge”, a adăugat el.

Harry a mai precizat că, de-a lungul timpului, a avut momente în care s-a simțit „pierdut, trădat sau complet lipsit de putere”, evidențiind dificultatea de a gestiona simultan presiunile interne și externe.

Declarațiile se înscriu într-un context mai amplu al relației tensionate dintre Prințul Harry și instituția monarhiei britanice, despre care acesta a vorbit și în interviuri anterioare, inclusiv în interviul cu Oprah Winfrey din 2021.

În ultimii ani, Harry și Meghan Markle au renunțat la rolurile oficiale în cadrul familiei regale și s-au mutat în Statele Unite, invocând presiunea mediatică și lipsa de sprijin instituțional.

Declarațiile recente ale Prințului Harry reflectă continuitatea temelor abordate în aparițiile sale publice, în special legate de sănătatea mintală și efectele traumelor din copilărie. Discursul din Australia adaugă noi detalii privind modul în care experiențele personale au influențat deciziile sale privind statutul în cadrul familiei regale britanice.