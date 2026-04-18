Opt dintre cele mai scumpe inele de logodnă din toate timpurile. Cine le-a primit și cât costă

Inelele de logodnă nu sunt doar simboluri ale iubirii, reflectă gustul pentru lux, rafinament și statutul social. De-a lungul istoriei, unele bijuterii au atins sume amețitoare, depășind imaginația oricărui muritor de rând. Acestea nu sunt simple bijuterii, ci adevărate opere de artă, purtate de celebrități și membri ai familiilor regale, informează People.

Grace Kelly, celebra actriță americană care a devenit Prințesă de Monaco, se află printre celebrele membre ale familiilor regale care au purtat bijuterii impresionante după logodnă. Remarcabil este faptul că actrița a avut două inele de logodnă, inclusiv un diamant de 10,48 carate, care a inspirat ulterior numeroase modele contemporane, inclusiv pe cel purtat de Amal Clooney.

Inelele de logodnă au continuat să fascineze de-a lungul generațiilor regale. Regina Elisabeta a II-a, Kate Middleton și Meghan Markle au primit la rândul lor bijuterii spectaculoase de la viitorii lor soți.

În ciuda diferențelor stilistice, aceste inele împărtășesc două trăsături comune: o poveste bogată în istorie și valori financiare impresionante. Din punct de vedere sentimental, piesele purtate de regina Elisabeta și Meghan provin din moșteniri de familie reutilizate, în timp ce bijuteria lui Kate Middleton este celebrul safir care a aparținut Prințesei Diana.

Grace Kelly, actrița devenită Prințesă de Monaco, a primit două inele de logodnă de la soțul ei, Prințul Rainier. Primul a fost o verighetă cu un design infinity, împodobită cu rubine roșii și diamante de moștenire, oferită în 1955.

Al doilea inel, însă, a rămas în istorie ca unul dintre cele mai valoroase inele de logodnă din lume. Creat de Cartier și oferit actriței în timpul filmărilor pentru „Înalta societate” în 1956, acesta marca trecerea lui Kelly de la Hollywood la viața regală. Bijuteria impresionantă includea un diamant tăiat smarald de 10,48 carate, însoțit de două pietre laterale tip baghetă montate pe bezel.

De-a lungul decadelor, acest inel a devenit un model iconic, inspirând numeroase bijuterii celebre, purtate de personalități precum Beyoncé și George Clooney. Conform publicației Brides, inelul era evaluat inițial la 4,06 milioane de dolari, iar astăzi valoarea sa estimată se ridică la 38,8 milioane de dolari.

Wallis Simpson și-a creat de-a lungul anilor o colecție impresionantă de bijuterii, influențată de legătura sa cu familia regală britanică. În iunie 1937, Simpson s-a căsătorit cu Edward al VIII-lea, care a domnit doar un an, din ianuarie până în decembrie 1936, înainte de a abdica pentru a-și urma inima și a se căsători cu o femeie divorțată, potrivit Arhivelor Naționale.

Cuplul, cunoscut ulterior ca Ducele și Ducesa de Windsor, s-a logodit în 1936, într-o ceremonie discretă, cu un inel spectaculos de smarald și diamant de 19 carate. Piesa purta o inscripție emblematică: „We Are Ours Now”.

După moartea lui Simpson, în 1986, bijuteriile sale au fost scoase la licitație la Sotheby’s, în 1987. Printre cele mai remarcabile piese vândute s-a numărat chiar inelul de logodnă, adjudecat pentru 1,98 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 5,69 milioane de dolari în prezent.

Inelul de logodnă al Reginei Margrethe, o bijuterie de lux estimată la aproape un milion de dolari. Logodna Reginei Margrethe a Danemarcei cu Prințul Henrik a fost făcută publică în octombrie 1966 de către familia regală daneză.

Bijuteria care a marcat evenimentul, un inel de logodnă creat de celebrul brand Van Cleef & Arpels, se remarca printr-un design „toi et moi”, cu două diamante montate în aur galben.

Diamantele, fiecare de aproximativ 6 carate, conferă inelului o valoare estimată astăzi între 750.000 și 1 milion de dolari, transformându-l într-o veritabilă emblemă a eleganței regale.

Inelul de logodnă purtat de Prințesa Diana rămâne unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale familiei regale britanice. După doar șase luni de relație, Prințul Charles și Diana au anunțat logodna în februarie 1981, iar nunta a avut loc câteva luni mai târziu, în iulie.

Spre deosebire de tradiția regală, care favoriza bijuteriile realizate la comandă sau moștenite din colecții de familie, Diana a ales un inel gata realizat din catalogul Garrard’s, bijutierul oficial al coroanei. Piesa impresionantă avea un safir oval Ceylon de 12 carate, înconjurat de 14 diamante solitaire și montat în aur alb de 18 carate.

Deși nu a fost creat special pentru Diana, designul inelului s-a inspirat dintr-o broșă comandată de Prințul Albert pentru Regina Victoria în 1840. Acea bijuterie de epocă, care conținea un safir central înconjurat de 12 diamante, a devenit parte a moștenirii regale după moartea Reginei Victoria și a fost purtată ulterior de Regina Elisabeta în diverse ocazii oficiale.

La momentul cererii în căsătorie, valoarea inelului era estimată la 37.500 de dolari. În prezent, experții estimează că aceeași piesă iconică ar putea valora în jur de 520.000 de dolari, reflectând atât semnificația sa istorică, cât și prestigiul regal.

În 2010, Prințul William a cerut-o în căsătorie pe Kate Middleton cu un inel de safire care aparținuse mamei sale, Prințesa Diana. După moartea Dianei în 1997, William și fratele său, Prințul Harry, au moștenit colecția ei de bijuterii, iar celebrul inel de logodnă a devenit acum simbolul unei legături familiale emoționante.

Alegerea lui William a avut o semnificație profund personală. Familia regală a explicat că inelul reprezintă un mod de a o avea aproape pe Diana în acel moment special: „Este inelul de logodnă al mamei mele și mi s-a părut perfect, având în vedere că ea nu va fi prezentă să împărtășească bucuria noastră.”

În noiembrie 2017, Prințul Harry a cerut-o în căsătorie pe Meghan Markle cu un inel de logodnă personalizat, care a devenit rapid unul dintre cele mai celebre din lume. Bijuteria, creată împreună cu casa de bijuterii Cleave & Company, colaborator tradițional al familiei regale, are o valoare emoțională aparte.

Piatra centrală este un diamant tăiat în formă de pernă, provenind din Botswana, locul în care cei doi au petrecut timp la începutul relației lor. Inelul include și două diamante din colecția mamei lui Harry, conferindu-i o semnificație de familie deosebită.

De la logodnă, bijuteria a suferit o singură ajustare. Inițial, era din aur galben masiv, dar ulterior a fost înlocuită cu o bandă mai subțire, decorată cu micro-pavé.

Conform publicației InStyle, diamantul are aproximativ 3,8 carate, iar valoarea estimată a inelului se situează între 300.000 și 350.000 de dolari.

Regele Charles și Camilla, acum regină, și-au oficializat logodna în februarie 2005, la 35 de ani după prima lor întâlnire. În momentul cererii în căsătorie, Charles i-a oferit Camillei un inel cu o valoare istorică și sentimentală deosebită.

Piesa centrală este un diamant tăiat smarald, care a aparținut Reginei Elisabeta, Regina Mamă, soția Regelui George al VI-lea.

Inelul este completat de trei baghete mai mici pe fiecare parte, într-un stil elegant Art Deco. Conform publicației Brides, valoarea acestui simbol al iubirii lor este estimată la aproximativ 288.000 de dolari.

Regina Elisabeta și Prințul Philip au fost căsătoriți timp de peste 70 de ani, până la decesul Ducelui de Edinburgh în 2021. Cuplul și-a anunțat logodna în 1947, după ce Philip i-a oferit Reginei un inel de logodnă creat chiar de el.

Bijuteria a fost realizată de casa londoneză Philip Antrobus Ltd și este împodobită cu 11 diamante. Piatra centrală, un diamant de 3 carate, este înconjurată de alte 10 diamante pavé, câte cinci pe fiecare parte, provenind din tiara mamei lui Philip și montate în platină.

La momentul cererii în căsătorie, inelul era evaluat la aproximativ 15.000 de dolari, însă astăzi, potrivit WWD, valoarea sa se ridică la circa 250.000 de dolari.