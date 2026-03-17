George Clooney, criticat pentru strategia de promovare a unei beri fără alcool

Actorul american George Clooney se află în centrul unei controverse după ce a fost acuzat că exploatează simbolurile și imaginea Statelor Unite pentru a-și promova noul brand de bere fără alcool, în timp ce a ales să trăiască în Franța.

După succesul obținut cu brandul tequila Casamigos, actorul George Clooney își extinde afacerile în industria alcoolului, mizând de această dată pe segmentul produselor fără alcool. Noua lansare, o bere blondă denumită „Crazy Mountain”, este disponibilă în două variante: clasică și cu aromă de lime.

Produsul se remarcă și prin designul ambalajului, care ilustrează un cowboy călare, o alegere nepotrivită, spun experții în marketing, deoarece a ales să părăsească America și „riscă să pară neautentică”.

Inițiativa nu este una individuală: Clooney colaborează din nou cu partenerii săi de încredere,Rande Gerber, soțul supermodelului Cindy Crawford, și Mike Meldman, fondatorul Discovery Land Company. Este aceeași echipă a pus bazele brandului Casamigos în 2013, care a cunoscut o ascensiune rapidă și a fost vândut patru ani mai târziu pentru suma de un miliard de dolari.

Cea mai nouă inițiativă în afaceri a lui George Clooney este construită cu mare atenție la detalii și se sprijină puternic pe simboluri clasice ale culturii americane, chiar dacă actorul își consolidează viața în afara Statelor Unite.

Mai exact, brandul mizează pe imagini inspirate din Vestul Sălbatic: cowboy în galop, folosind lasoul, o trimitere directă la imaginea tradițională americană. Sloganul „Live wide open” întărește această direcție, iar ambalajele și materialele promoționale evidențiază clar originea produsului. Lansarea este programată pentru anumite piețe din SUA, în cursul acestui an.

Apariția noii afaceri vine la scurt timp după ce Clooney și soția sa, Amal, împreună cu cei doi copii ai lor, au obținut cetățenia franceză, oficializând astfel mutarea din SUA în Franța.

Eric Schiffer, expert în PR, avertizează că inițiativa ar putea genera critici, sugerând că actorul se bazează pe simbolistica americană în timp ce se distanțează de Statele Unite. Clooney se expune „acuzației că exploatează la suprafață mine americane pentru bani. Riscă să fie lovit cu argumentul că monetizează o țară în scopuri proprii”, a declarat CEO-ul Reputation Management Consultants la Fox News Digital.

În 2021, George Clooney și Amal Clooney au achiziționat domeniul viticol Domaine du Canadel, o proprietate de 182 de hectare situată în regiunea Provence, în apropiere de orașul Brignoles. De atunci, locul a devenit centrul vieții lor de familie, iar în decembrie 2025, cei doi, alături de copiii lor, au obținut oficial cetățenia franceză.

Într-un interviu recent, actorul a vorbit despre schimbarea majoră pe care a făcut-o, explicând motivele pentru care a ales să părăsească agitația din Los Angeles în favoarea liniștii din mediul rural francez.

Clooney a descris viața la fermă ca fiind benefică pentru copii, tinându-i departe de stilul de viață dominat de tehnologie. Potrivit acestuia, micuții petrec mai puțin timp în fața ecranelor și sunt încurajați să participe la activități simple, precum mesele în familie și responsabilitățile zilnice, ceea ce le oferă o copilărie mai echilibrată.

Pe lângă proprietatea din Franța, familia Clooney mai deține reședințe în Anglia, o vilă pe malul Lacul Como, precum și o locuință în apropierea familiei actorului din statul Kentucky, conturând astfel un stil de viață împărțit între mai multe colțuri ale lumii.