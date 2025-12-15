George Clooney renunță la rolurile romantice: Nu mai sărut fete în filme

Actorul George Clooney a declarat că nu mai este atras de poveștile de dragoste de pe marele ecran și că a decis să se retragă din acest tip de roluri. Într-un interviu recent acordat Daily Mail, starul hollywoodian a explicat că hotărârea a venit în urma unei discuții cu soția sa, Amal Clooney, legată de vârstă și de modul în care își vede cariera în anii următori.

Clooney a povestit că a ales să urmeze exemplul unui alt mare actor de la Hollywood.

„Am încercat să urmez calea lui Paul Newman - Bine, nu mai sărut fete”, a spus Clooney.

Actorul a detaliat contextul conversației avute în familie:

„Când am împlinit 60 de ani, am avut o discuţie cu soţia mea. I-am spus: Uite, încă pot juca baschet cu băieţii. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot ţine pasul, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane granola mănânci, asta e o realitate”.

De-a lungul anilor, George Clooney s-a impus ca unul dintre cei mai apreciați actori romantici de la Hollywood. Filmografia sa include producții de succes precum „One Fine Day”, alături de Michelle Pfeiffer, „Out of Sight” cu Jennifer Lopez, „Up in the Air” cu Vera Farmiga sau „Ticket to Paradise”, în care a jucat alături de Julia Roberts.

Aceste roluri au contribuit semnificativ la imaginea sa de actor carismatic și protagonist al comediilor romantice.

Actorul din „Ocean’s Eleven” a sugerat această schimbare de direcție profesională încă de ceva vreme. În luna martie, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”, Clooney a afirmat că se retrage definitiv din „filmele romantice”, lăsând loc noii generații de actori principali de la Hollywood.

„Uite, am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actorii principali de 25 de ani”, a spus el. „Nu asta e treaba mea. Nu mai fac filme romantice”.

Într-un interviu acordat în 2022 publicației The New York Times, George Clooney a rememorat un episod din primii ani ai carierei sale, când a fost criticat de un regizor pentru modul în care săruta pe ecran.

„Îmi amintesc că la începutul carierei mele, a trebuit să filmez o scenă de sărut cu o fată, iar regizorul mi-a spus: «Nu aşa». Iar eu i-am răspuns: Omule, asta e mişcarea mea! Aşa fac şi în viaţa reală!”, spunea acesta la vremea respectivă.

Declarațiile actorului confirmă o schimbare clară de perspectivă, Clooney preferând acum să se concentreze pe alte tipuri de roluri și să lase filmele romantice în urmă.