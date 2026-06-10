Piața cinematografelor din România a atins un nivel record de încasări în 2025, depășind 63 de milioane de euro, în creștere cu aproape 7% față de 2024. Paradoxul: numărul de spectatori a rămas aproape neschimbat, la 11,2 milioane, iar creșterea vine exclusiv din scumpirea biletelor și orientarea spre experiențe premium.

Încasările totale ale operatorilor de cinematografe au ajuns în 2025 la 318,2 milioane de lei, echivalentul a 63 de milioane de euro, față de 293 de milioane de lei în 2024, potrivit datelor furnizate deCentrul Național al Cinematografiei analizate de Cushman & Wakefield Echinox.

Motorul acestei creșteri nu a fost numărul de vizitatori, ci prețul biletului, care a ajuns la 28,4 lei în medie, o scumpire de 8,8% față de anul anterior. Frecvența vizitelor s-a menținut la 0,59 pe cap de locuitor, similară ultimilor ani, nivel încă redus față de piețele dezvoltate, dar cu potențial de creștere pe termen mediu și lung.

România are în prezent 109 cinematografe active și peste 83.500 de locuri, majoritatea amplasate în centre comerciale moderne. Cinematografele multiplex generează peste 96% din încasări și 93% din numărul total de spectatori, confirmând dominația acestui format în peisajul local.

Dezvoltarea continuă a centrelor comerciale susține evoluția pozitivă a industriei, stocul total de spații comerciale depășind 2,65 milioane de metri pătrați în 2025.

Capitala rămâne principala piață, cu aproximativ 3,4 milioane de spectatori în cele 11 cinematografe multiplex operaționale. Urmează Cluj-Napoca, cu două cinematografe și circa 630.000 de spectatori, Constanța, cu două cinematografe multiplex și 578.000 de spectatori, Timișoara, cu trei cinematografe și 574.000 de spectatori, și Brașov, cu două cinematografe și 550.000 de spectatori.

Aceste cinci orașe concentrează peste 20% din rețeaua națională de cinematografe multiplex și 50% din cererea totală, confirmând caracterul urban pronunțat al consumului de cinema în România.

Un trend semnificativ al anului 2025 este creșterea cotei filmelor românești, care au ajuns la 23,4% din totalul spectatorilor pentru premiere, o majorare semnificativă față de anii anteriori. În același timp, producțiile americane domină în continuare box office-ul, cu peste 58% din spectatori, însă ponderea lor este în scădere față de perioada 2021-2023.

„Piața cinematografelor din România traversează o etapă de maturizare, în care creșterea încasărilor nu mai este determinată de volum, ci de valoarea experienței oferite consumatorilor. Deși numărul de spectatori s-a stabilizat, interesul pentru conținut diversificat, inclusiv pentru producțiile locale, precum și integrarea cinematografelor în ecosistemul centrelor comerciale moderne contribuie la consolidarea industriei. În perspectivă, vedem oportunități de dezvoltare în orașele regionale și în formate premium care pot crește frecvența vizitelor pe termen mediu", a declarat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox.