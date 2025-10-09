George Clooney, un nou proiect cu Julia Roberts. Filmările încep anul viitor

George Clooney a anunțat că bugetul pentru mult-așteptatul film „Ocean’s 14” a fost aprobat, iar echipa intenționează să înceapă filmările anul viitor. Proiectul ar urma să îi reunească pe Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon și Don Cheadle, vedetele francizei originale. „Tocmai am obținut aprobarea bugetului la Warner Bros. și încercăm să punem totul la punct”, a confirmat Clooney pentru publicația E!News.

Clooney, câștigător al premiului Oscar, a vorbit pentru prima dată în 2023 despre existența unui scenariu „grozav” pentru o nouă continuare a seriei. La începutul acestui an, publicația Variety a relatat că regizorul filmelor „The Fall Guy” și „Bullet Train”, David Leitch, s-a alăturat echipei pentru a regiza noul capitol al francizei.

„Este doar o chestiune de programare, deci trebuie să stabilim data exactă de începere. Probabil vom începe filmările în aproximativ nouă sau zece luni.”

Întrebat dacă este nerăbdător să lucreze din nou cu Brad Pitt, actorul a spus: „Da, Brad, Matt, Don și Julia. Am luat cina aseară cu Julia. Toți sunt încă prieteni foarte dragi. Așadar, șansa de a lucra din nou împreună ar fi extrem de plăcută.”

Prima trilogie „Ocean’s”, semnată de regizorul Steven Soderbergh, a debutat în 2001 cu „Ocean’s Eleven”, un film care a devenit rapid un fenomen global, adunând peste 450 de milioane de dolari în cinematografe. Succesul a fost urmat de „Ocean’s Twelve”, lansat în 2004, care a generat încasări de aproximativ 362 de milioane de dolari, și de „Ocean’s Thirteen”, apărut în 2007, cu un box-office de 311 milioane de dolari.

În 2018, seria a primit un spin-off, „Ocean’s 8”, având-o pe Sandra Bullock în rolul principal, ca sora lui Danny Ocean, personajul interpretat de Clooney. Din distribuție au făcut parte și Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling și Anne Hathaway, filmul generând încasări de 297 de milioane de dolari la nivel global.

Într-un interviu acordat publicației Uproxx în 2023, Clooney a confirmat din nou planurile pentru un nou film din serie: „Avem un scenariu foarte bun pentru un alt film din seria Ocean’s, așa că s-ar putea să mai facem unul. De fapt, este un scenariu excelent.”

Întrebat dacă este vorba despre un posibil „Ocean’s 14”, actorul a răspuns zâmbind: „Păi... nu vreau să-l numesc așa... Ideea este cam ca în Going in Style.”

Referirea este la comedia clasică din 1979 regizată de Martin Brest, în care au jucat George Burns, Art Carney, Lee Strasberg și Charles Hallahan, refăcută ulterior în 2017 de Zach Braff, cu Morgan Freeman, Michael Caine și Alan Arkin. Filmul urmărea povestea a trei bărbați în vârstă care decid să dea o spargere.

Clooney a precizat că noul film este distinct de prequelul francizei „Ocean’s”, aflat deja în dezvoltare, care îi va avea în distribuție pe Margot Robbie și Ryan Gosling, starurile din „Barbie”.

Prequelul, regizat de Jay Roach și scris de Carrie Solomon, va fi plasat în Europa anilor ’60 și își propune să exploreze originile echipei de hoți care a cucerit publicul la începutul anilor 2000.

Dacă totul decurge conform planului, „Ocean’s 14” ar putea marca una dintre cele mai spectaculoase reuniuni de la Hollywood, readucând pe marele ecran una dintre cele mai iubite echipe din cinematografie.