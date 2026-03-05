Arina Sabalenka a primit un inel de logodnă cu un diamant de 12 carate

Arina Sabalenka, una dintre cele mai cunoscute jucătoare din circuitul WTA, a atras atenția nu doar prin performanțele de pe teren, ci și prin bijuteria spectaculoasă pe care o poartă pe deget. Inelul de logodnă primit de sportivă este o piesă impresionantă, dominată de un diamant masiv de aproximativ 12 carate, informează people.com.

Bijuteria este completată de alte pietre prețioase atent montate, care amplifică strălucirea diamantului și conferă inelului un aspect sofisticat. Designul rafinat și dimensiunea generoasă a pietrei principale au stârnit imediat reacții în rândul fanilor și al pasionaților de bijuterii.

Specialiștii spun că un diamant de asemenea dimensiuni este rar întâlnit în inelele de logodnă, iar valoarea unei astfel de bijuterii poate ajunge la sume impresionante, în funcție de claritate, tăietură și culoare.

Apariția inelului nu a trecut neobservată, imaginile cu bijuteria purtată de Sabalenka devenind rapid virale pe rețelele sociale. Fanii au remarcat atât dimensiunea diamantului, cât și eleganța designului.

Mai exact, jucătoarea de tenis Arina Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, a trăit recent un moment special în viața personală. Sportiva a acceptat cererea în căsătorie a partenerului său, Georgios Frangulis, în timpul unui moment romantic pregătită pe 3 martie.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

La doar o zi distanță, cei doi au făcut publică vestea logodnei pe Instagram, unde au împărtășit imagini cu inelul spectaculos primit de Sabalenka. Bijuteria, concepută chiar de Frangulis, impresionează printr-un diamant central masiv, de aproximativ 12 carate, completat de pietre prețioase alese dintre preferatele sportivei.

Strălucirea inelului nu a trecut neobservată în fotografiile publicate online, piesa de bijuterie fiind suficient de impunătoare pentru a atrage imediat atenția și a stârni reacții entuziaste din partea fanilor. Logodna marchează astfel un nou capitol pentru una dintre cele mai cunoscute jucătoare din tenisul mondial.

Georgios Frangulis, fondatorul brandului Oakberry, a ales o bijuterie cu adevărat specială pentru momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Arina Sabalenka. Inelul de logodnă provine din colecțiile create de designerul de bijuterii Isabela Grutman, antreprenoarea care conduce și dezvoltă linia de bijuterii ce îi poartă numele.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Inelul de logodnă spectaculos a fost realizat după luni întregi de colaborare între Frangulis și Isabela Grutman, care au urmărit să conceapă o bijuterie la fel de impresionantă precum reputația sportivei pe teren. Piesa centrală este un diamant oval de peste 12 carate, încadrat de smaralde și montat pe platină, rezultând un design sofisticat și de mare impact.

Smaraldele au o semnificație specială în compoziția inelului, deoarece reprezintă piatra preferată a sportivei. Potrivit designerului, includerea acestora a fost inițiativa lui Frangulis, o alegere menită să ofere bijuteriei o notă personală și să o transforme într-un simbol unic pentru Sabalenka.

Relația dintre Sabalenka și Frangulis a devenit publică în aprilie 2024, la aproximativ o lună după moartea tragică a fostului partener al jucătoarei, Konstantin Koltsov, care s-a sinucis.

De-a lungul timpului, sportiva a lăsat să se înțeleagă că relația ar putea evolua. În august anul trecut, în timpul US Open, ea a reacționat la momentul în care un cuplu s-a logodit în tribune, glumind că s-a uitat spre iubitul ei și i-a transmis un mesaj amuzat, că „nu e nicio grabă”.

Momentul cererii în căsătorie a fost pregătit cu grijă. Imaginile publicate pe Instagram surprind o atmosferă romantică la piscină, decorată cu zeci de lumânări și aranjamente florale. În mesajul comun care a însoțit fotografiile, cei doi au anunțat vestea cu entuziasm: „În sfârșit îl pot numi altfel… logodnic”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Logodna vine într-un context în care bijuteriile spectaculoase au dominat titlurile din ultimul an. Printre cele mai discutate se numără inelul estimat la aproximativ 5 milioane de dolari oferit de Cristiano Ronaldo logodnicei sale, Georgina Rodríguez, dar și diamantul impresionant realizat de Kindred Lubeck pentru Taylor Swift, oferit de Travis Kelce, care a stârnit numeroase reacții în mediul online.