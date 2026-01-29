Sabalenka, din nou în finală la Australian Open. Jucătoarea din Belarus, victorie în fața Svitolinei

Arina Sabalenka s-a calificat în finala Australian Open, după ce a învins-o pe Elina Svitolina în două seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o oră și 16 minute, iar jucătoarea belarusă, lider mondial, nu a cedat niciun set în acest început de sezon.

Aceasta va fi a patra finală consecutivă a lui Sabalenka la Melbourne, performanță reușită până acum doar de Evonne Goolagong și Martina Hingis în era Open.

În plus, ea a ajuns la șapte finale consecutive la Grand Slam-urile pe hard, alăturându-se astfel legendelor Steffi Graf și Martina Hingis.

În finală, Sabalenka o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula, cap de serie 6, și Elene Rîbakina, favorită 5.

Belarusa va lupta pentru al treilea trofeu la Australian Open, după titlurile cucerite în 2023 și 2024, și își va continua seria impresionantă pe hard, unde a câștigat și US Open în 2024 și 2025.

Anul trecut, Sabalenka pierduse finala de la Melbourne în fața lui Madison Keys, însă evoluția actuală îi oferă șansa de a-și consolida dominația în circuit.

„Poți pleca (n.r. către iubit)? Nu, nu... ce i-aș dărui? I-aș putea oferi un dans pe TikTok și aș vrea să răspundă cu 'da' (n.r. să facă și el același lucru). Adică, nu știu, ce altceva? Anul trecut l-am forțat să o facă și simt că aș putea să o fac din nou", a afirmat Sabalenka.

Finalul meciului cu Elina Svitolina a fost marcat de un moment tensionat, cele două jucătoare evitând să se salute la fileu. Sabalenka a fost prima care s-a apropiat de arbitru pentru a-i strânge mâna, întorcându-i apoi spatele adversarei și salutând publicul.