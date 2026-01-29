Sport

Sabalenka, din nou în finală la Australian Open. Jucătoarea din Belarus, victorie în fața Svitolinei

Comentează știrea
Sabalenka, din nou în finală la Australian Open. Jucătoarea din Belarus, victorie în fața SvitolineiSabalenka. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Arina Sabalenka s-a calificat în finala Australian Open, după ce a învins-o pe Elina Svitolina în două seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o oră și 16 minute, iar jucătoarea belarusă, lider mondial, nu a cedat niciun set în acest început de sezon.

Sabalenka, a patra finală consecutivă de la Australian Open

Aceasta va fi a patra finală consecutivă a lui Sabalenka la Melbourne, performanță reușită până acum doar de Evonne Goolagong și Martina Hingis în era Open.

În plus, ea a ajuns la șapte finale consecutive la Grand Slam-urile pe hard, alăturându-se astfel legendelor Steffi Graf și Martina Hingis.

Australian Open

Australian Open. Sursa foto: Facebook

Cu cine se va duela în finală

În finală, Sabalenka o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Jessica Pegula, cap de serie 6, și Elene Rîbakina, favorită 5.

Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update

Belarusa va lupta pentru al treilea trofeu la Australian Open, după titlurile cucerite în 2023 și 2024, și își va continua seria impresionantă pe hard, unde a câștigat și US Open în 2024 și 2025.

Anul trecut, Sabalenka pierduse finala de la Melbourne în fața lui Madison Keys, însă evoluția actuală îi oferă șansa de a-și consolida dominația în circuit.

Sabalenka, moment amuzant în fața jurnaliștilor

„Poți pleca (n.r. către iubit)? Nu, nu... ce i-aș dărui? I-aș putea oferi un dans pe TikTok și aș vrea să răspundă cu 'da' (n.r. să facă și el același lucru). Adică, nu știu, ce altceva? Anul trecut l-am forțat să o facă și simt că aș putea să o fac din nou", a afirmat Sabalenka.

Aryna Sabalenka s-a calificat în a patra finală consecutivă la Australian Open, o performanță remarcabilă reușită anterior doar de elvețianca Martina Hingis în era Open. Liderul WTA a avut un parcurs impecabil în 2026, acumulând 11 victorii fără a înregistra nicio înfrângere, și astfel și-a asigurat a opta finală de Grand Slam din carierăz

Finalul meciului cu Elina Svitolina a fost marcat de un moment tensionat, cele două jucătoare evitând să se salute la fileu. Sabalenka a fost prima care s-a apropiat de arbitru pentru a-i strânge mâna, întorcându-i apoi spatele adversarei și salutând publicul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:27 - Evenimentul Istoric - decembrie 2025 îți dezvăluie destinele fiicelor unor domnitori români emblematici
15:19 - Ana Bărbosu pierde medalia olimpică de bronz. Dosarul va fi rejudecat de TAS
15:15 - Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
15:13 - Veste bărbătești casual vs. elegante: ce să alegi pentru garderoba ta
15:09 - Exclusiv. Generația care întreabă de ce? Cum schimbă tinerii regulile la locul de muncă
15:04 - Fifor, atac la Miruță: Logică de contabil de CAP. Pentru el, militarii sunt doar o problemă

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale