Elina Svitolina, victorie categorică împotriva lui Coco Gauff. Calificare istorică în semifinalele Australian Open

Elina Svitolina a obținut pentru prima dată în carieră un loc în semifinalele Australian Open, impunându-se clar în fața lui Coco Gauff, scor 6-1, 6-2, după doar 59 de minute de joc.

Meciul a început echilibrat, dar după primele trei break-uri, Svitolina a preluat inițiativa și s-a distanțat rapid pe tabelă. Gauff nu a reușit să-și valorifice serviciul, iar setul întâi a fost adjudecat de ucraineancă după 29 de minute. La 31 de ani, sub privirea soțului ei, Gael Monfils, Svitolina a învins-o pe Coco Gauff, cap de serie numărul 3, cu scorul 6-1, 6-2.

Setul secund a continuat în același ritm, cu Svitolina profitând de greșelile adversarei. Gauff a câștigat abia la jumătatea setului primul game pe propriul serviciu, însă nu a reușit să revină, iar Svitolina a încheiat setul.

Aceasta a fost a doua victorie a Elinei Svitolina împotriva lui Coco Gauff, prima reușită având loc la Australian Open 2021. De atunci, Gauff s-a impus de două ori, la Auckland și US Open.

Svitolina, care a mai ajuns în sferturile de finală la Australian Open în 2018, 2019 și 2025, s-a calificat pentru prima dată în semifinalele de la Melbourne. În următoarea rundă, ea o va întâlni pe Aryna Sabalenka, care conduce cu 5-1 în duelurile directe și este dublă câștigătoare la Australian Open, fiind și finalistă anul trecut.

Elina Svitolina va lupta pentru un loc în finala Australian Open împotriva numărului 1 mondial, Aryna Sabalenka, care a învins-o pe Iva Jovic cu 6-3, 6-0.

Indicele pentru protocolul „căldură extremă” a atins maximum marți la Melbourne, dar nu a afectat programarea sferturilor de finală. Meciurile se vor disputa sub acoperișul Rod Laver Arena, în timp ce temperatura ar putea urca până la 45 de grade Celsius.