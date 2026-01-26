Surpriză la Melbourne. Madison Keys, campioana en-titre, învinsă de Jessica Pegula

Jessica Pegula, a șasea favorită, a învins-o pe Madison Keys, cap de serie 9, cu 6-3, 6-4, și s-a calificat în sferturile Australian Open. Keys, deținătoarea titlului de la Melbourne, a părăsit astfel turneul încă din optimi.

Meciul, care a durat o oră și 18 minute, a consolidat performanța lui Pegula, care, cu puțin timp înainte de a împlini 32 de ani (pe 24 februarie), ajunge pentru a noua oară în sferturile unui Grand Slam.

În cariera sa, ea a mai atins această fază la Melbourne în 2021, 2022 și 2023, fără a merge însă mai departe.

Înaintea duelului direct, Jessica Pegula i-a propus un pariu lui Madison Keys, dar deținătoarea titlului a fost vizibil dezgustată de ideea prietenei sale. Pegula sugerase ca, în cazul în care va câștiga meciul, Keys să fie nevoită să mănânce o plăcintă cu mere, acoperită cu brânză Cheddar, și încălzită ulterior la microunde.

În sferturi, Pegula va întâlni o altă jucătoare americană, Amanda Anisimova, a patra favorită, care a trecut de chinezoaica Wang Xinyu (46 WTA), scor 7-6 [4], 6-4.

La 24 de ani, Anisimova ajunge pentru prima dată în sferturile Australian Open. În 2025, cele două jucătoare s-au întâlnit de două ori într-un eveniment demonstrativ, fiecare impunându-se o dată.

Pe jumătatea de jos a tabloului, ultimele două meciuri din optimile Australian Open sunt programate astăzi: Elena Rybakina (Kazahstan, locul 5 WTA) va înfrunta pe Elise Mertens (Belgia, locul 21 WTA), iar Maddison Inglis (Australia, locul 168 WTA) o va întâlni pe Iga Swiatek (Polonia, locul 2 WTA). Inglis a ajuns în optimi după retragerea lui Naomi Osaka, care anterior o învinsese pe Sorana Cîrstea în turul al doilea într-un meci controversat.

Pe jumătatea de sus a tabloului, sferturile se conturează astfel: Aryna Sabalenka (Belarus, locul 1 WTA și finalista de anul trecut) va juca cu Iva Jovic (SUA, locul 29 WTA), în timp ce Coco Gauff (SUA, locul 3 WTA) o va întâlni pe Elina Svitolina (Ucraina, locul 21 WTA).