Sport

Surpriză la Melbourne. Madison Keys, campioana en-titre, învinsă de Jessica Pegula

Comentează știrea
Surpriză la Melbourne. Madison Keys, campioana en-titre, învinsă de Jessica PegulaMaddison Keys. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Jessica Pegula, a șasea favorită, a învins-o pe Madison Keys, cap de serie 9, cu 6-3, 6-4, și s-a calificat în sferturile Australian Open. Keys, deținătoarea titlului de la Melbourne, a părăsit astfel turneul încă din optimi.

Australian Open. Madison Keys, învinsă în optimi

Meciul, care a durat o oră și 18 minute, a consolidat performanța lui Pegula, care, cu puțin timp înainte de a împlini 32 de ani (pe 24 februarie), ajunge pentru a noua oară în sferturile unui Grand Slam.

În cariera sa, ea a mai atins această fază la Melbourne în 2021, 2022 și 2023, fără a merge însă mai departe.

Înaintea duelului direct, Jessica Pegula i-a propus un pariu lui Madison Keys, dar deținătoarea titlului a fost vizibil dezgustată de ideea prietenei sale. Pegula sugerase ca, în cazul în care va câștiga meciul, Keys să fie nevoită să mănânce o plăcintă cu mere, acoperită cu brânză Cheddar, și încălzită ulterior la microunde.

UE copiază modelul iliberal chinezesc. Firmele din afara UE, obligate să se asocieze cu companii europene
UE copiază modelul iliberal chinezesc. Firmele din afara UE, obligate să se asocieze cu companii europene
Poleiul face victime în lanț. Accidente grave, un polițist decedat și zeci de răniți pe drumuri și trotuare
Poleiul face victime în lanț. Accidente grave, un polițist decedat și zeci de răniți pe drumuri și trotuare
Minge de tenis

Minge de tenis. Sursa foto: Pixabay

Jessica Pegula, duel cu Amanda Anisimova

În sferturi, Pegula va întâlni o altă jucătoare americană, Amanda Anisimova, a patra favorită, care a trecut de chinezoaica Wang Xinyu (46 WTA), scor 7-6 [4], 6-4.

La 24 de ani, Anisimova ajunge pentru prima dată în sferturile Australian Open. În 2025, cele două jucătoare s-au întâlnit de două ori într-un eveniment demonstrativ, fiecare impunându-se o dată.

Australian Open. Ce meciuri urmează

Pe jumătatea de jos a tabloului, ultimele două meciuri din optimile Australian Open sunt programate astăzi: Elena Rybakina (Kazahstan, locul 5 WTA) va înfrunta pe Elise Mertens (Belgia, locul 21 WTA), iar Maddison Inglis (Australia, locul 168 WTA) o va întâlni pe Iga Swiatek (Polonia, locul 2 WTA). Inglis a ajuns în optimi după retragerea lui Naomi Osaka, care anterior o învinsese pe Sorana Cîrstea în turul al doilea într-un meci controversat.

Pe jumătatea de sus a tabloului, sferturile se conturează astfel: Aryna Sabalenka (Belarus, locul 1 WTA și finalista de anul trecut) va juca cu Iva Jovic (SUA, locul 29 WTA), în timp ce Coco Gauff (SUA, locul 3 WTA) o va întâlni pe Elina Svitolina (Ucraina, locul 21 WTA).

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:39 - MediaSind cere premierului Ilie Bolojan să oprească un posibil transfer al clădirii TVR către Ministerul Culturii
12:32 - UE copiază modelul iliberal chinezesc. Firmele din afara UE, obligate să se asocieze cu companii europene
12:26 - Poleiul face victime în lanț. Accidente grave, un polițist decedat și zeci de răniți pe drumuri și trotuare
12:20 - Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
12:13 - Noi detalii despre crima din Timiș. Adolescenții criminali au atacat un alt tânăr
12:09 - „Don Quijote”, „Turandot”, „Callas – Oana Pellea”, „Don Giovanni” și „Evgheni Oneghin”, deschid luna februarie pe sce...

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale