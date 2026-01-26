Lorenzo Musetti, în sferturi la Australian Open. Italianul va juca împotriva lui Djokovici

Italianul Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 5, s-a calificat luni în sferturile de finală ale Australian Open, după ce l-a învins pe americanul Taylor Fritz în trei seturi, scor 6-2, 7-5, 6-4. Este prima dată când Musetti ajunge în sferturile de finală la Melbourne și reprezintă al patrulea său sfert de finală într-un turneu de Grand Slam.

Lorenzo Musetti a dominat partida disputată în Rod Laver Arena, combinând o acoperire excelentă a terenului cu un joc ofensiv constant. Italianul a impus ritmul meciului și a menținut controlul schimburilor de la linia de fund, exploatând fiecare oportunitate de a-și pune adversarul sub presiune.

Musetti a încheiat meciul cu 33 de lovituri câștigătoare, folosindu-și forehandul cu mult efect pentru a forța erorile lui Taylor Fritz. Performanța sa ofensivă a dictat desfășurarea punctelor și i-a permis să obțină victoria în trei seturi, consolidându-și poziția în sferturile de finală ale Australian Open.

Succesul lui Lorenzo Musetti vine la doar două zile după un meci-maraton de peste patru ore și jumătate, câștigat în cinci seturi contra lui Tomas Machac. Italianul nu a arătat semne evidente de oboseală și a menținut un nivel ridicat de joc pe tot parcursul partidei cu Taylor Fritz.

Fritz, cap de serie numărul 9, a întâmpinat dificultăți la serviciu în primul set și nu a profitat de puținele șanse avute la retur. Americanul a încheiat meciul fără să câștige vreo minge de break, cedând controlul schimburilor în favoarea lui Musetti.

În sferturile de finală ale Australian Open, Lorenzo Musetti îl va întâlni pe Novak Djokovic, de zece ori campion la turneu. Italianul ajunge astfel în duel cu sârbul după ce acesta a avansat în sferturi luni, ca urmare a retragerii cehului Jakub Mensik, accidentat.

Djokovic conduce clar duelurile directe cu Musetti, scor 9-1. Italianul se pregătește să înfrunte unul dintre cei mai experimentați jucători din circuit, iar meciul va avea loc pe parcursul săptămânii viitoare, urmând să decidă un loc în semifinalele de la Melbourne.