Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la Australian Open. Victorie categorică pentru spaniol

Carlos Alcaraz s-a calificat în optimile de la Australian Open, învingându-l pe francezul Corentin Moutet în trei seturi, scor 6-2, 6-4, 6-1. Numărul unu mondial a strălucit în cel de-al 100-lea său meci de Grand Slam, reușind 30 de lovituri câștigătoare în puțin peste două ore.

Jucătorul spaniol, care urmărește primul titlu la Melbourne Park pentru a-și completa Grand Slam-ul carierei, îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Tommy Paul pentru un loc în sferturile de finală. Alcaraz a declarat după meci că a fost un joc dificil, dar s-a simțit bine pe teren și ambii jucători au reușit puncte importante.

Spaniolul are un palmares de 87-13 la turneele majore, egalând recordul lui Bjorn Borg pentru cel mai bun start în primele 100 de meciuri din Era Open.

Numărul unu mondial a depășit performanțele unor legende precum Rafael Nadal și John McEnroe, care aveau câte 86-14 în primele 100 de meciuri de Grand Slam, stabilind un standard remarcabil în tenisul modern.

Novak Djokovici, deținător a 24 de titluri majore și 10 la Melbourne, a înregistrat 79 de victorii și 21 de înfrângeri în primele 100 de meciuri de Grand Slam, în timp ce Roger Federer avea 80-20, iar Jannik Sinner 81-19, italianul câștigând finala de la Wimbledon împotriva lui Alcaraz în meciul său de 100 de Grand Slam.

Călătoria lui Alcaraz la turneele de Grand Slam a început acum patru ani la Melbourne Park, unde, clasat pe locul 141, a obținut o primă victorie importantă împotriva lui Botic van de Zandschulp. În 2022, el a câștigat primul titlu major la US Open și a devenit cel mai tânăr jucător numărul 1 în istoria clasamentului ATP.