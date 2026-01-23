Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la Australian Open. Victorie categorică pentru spaniol

Carlos Alcaraz s-a calificat în optimi la Australian Open. Victorie categorică pentru spaniol
Carlos Alcaraz s-a calificat în optimile de la Australian Open, învingându-l pe francezul Corentin Moutet în trei seturi, scor 6-2, 6-4, 6-1.  Numărul unu mondial a strălucit în cel de-al 100-lea său meci de Grand Slam, reușind 30 de lovituri câștigătoare în puțin peste două ore.

Alcaraz avansează în optimile Australian Open

Numărul unu mondial a fost în formă maximă în cel de-al 100-lea său meci de Grand Slam, acumulând 30 de lovituri câștigătoare în puțin peste două ore împotriva francezului stângaci Corentin Moutet, cap de serie numărul 32, pe Rod Laver Arena.

Jucătorul spaniol, care urmărește primul titlu la Melbourne Park pentru a-și completa Grand Slam-ul carierei, îl va înfrunta în runda următoare pe americanul Tommy Paul pentru un loc în sferturile de finală. Alcaraz a declarat după meci că a fost un joc dificil, dar s-a simțit bine pe teren și ambii jucători au reușit puncte importante.

Alcaraz egalează recorduri în Era Open

Spaniolul are un palmares de 87-13 la turneele majore, egalând recordul lui Bjorn Borg pentru cel mai bun start în primele 100 de meciuri din Era Open.

Tenis

Sursă foto: Freepik.com

Numărul unu mondial a depășit performanțele unor legende precum Rafael Nadal și John McEnroe, care aveau câte 86-14 în primele 100 de meciuri de Grand Slam, stabilind un standard remarcabil în tenisul modern.

Carlos Alcaraz și începuturile sale remarcabile în Grand Slam

Novak Djokovici, deținător a 24 de titluri majore și 10 la Melbourne, a înregistrat 79 de victorii și 21 de înfrângeri în primele 100 de meciuri de Grand Slam, în timp ce Roger Federer avea 80-20, iar Jannik Sinner 81-19, italianul câștigând finala de la Wimbledon împotriva lui Alcaraz în meciul său de 100 de Grand Slam.

Călătoria lui Alcaraz la turneele de Grand Slam a început acum patru ani la Melbourne Park, unde, clasat pe locul 141, a obținut o primă victorie importantă împotriva lui Botic van de Zandschulp. În 2022, el a câștigat primul titlu major la US Open și a devenit cel mai tânăr jucător numărul 1 în istoria clasamentului ATP.

