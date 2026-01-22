Sport

Sorana Cîrstea, final cu scandal la Australian Open. Motivul pentru care românca s-a enervat

Sorana Cîrstea, final cu scandal la Australian Open. Motivul pentru care românca s-a enervat
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 în WTA) a fost eliminată de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Românca a pierdut în turul al 2-lea meciul jucat contra japonezei Naomi Osaka (28 de ani, locul 17 mondial), scor 3-6, 6-4, 2-6. A fost ultima participare a Soranei la competiția de la Melbourne.

Sorana Cîrstea, un care de nervi la ultima partidă jucată la Australian Open

Au fost momente tensionate în timpul meciului. Atunci când servea, în setul decisiv, în gameul al 7-lea, Sorana a fost nemulțumită pentru că adversara sa vorbea între puncte. Și a întrebat arbitrul de scaun: „Este OK? Să spui come on între puncte? Deci eu pot vorbi între puncte? Pot spune și eu come on, practic pot să vorbesc?”

Naomi Osaka

Naomi Osaka / sursa foto: dreamstime.com

Naomi Osaka și-a cerut scuze la interviu

La final, atunci când cele două jucătoare de tenis și-au strâns mâna la fileu, românca i-a transmis niponei: „Pentru ce a fost asta? Pentru că nu știi ce e fair play-ul, prieteno, joci de atâta vreme și nu știi ce e fair play-ul!

Osaka a vorbit în timpul interviului de după meci despre momentul tensionat. „Aparent niște come on-uri care au enervat-o, dar OK... Am încercat să joc bine, cred că am făcut multe greșeli neforțate, dar am dat totul. Este o jucătoare grozavă, cred că este ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat din cauza asta, dar. Putea să-mi ceară să nu mai fac asta... Adică. Îmi pare rău.

Românca n-a mai vorbit despre momentul tensionat

La conferința de presă, Sorana Cîrste nu a vrut să vorbească despre incident. „Nu, nu au fost probleme, a fost doar o discuție, nimic important, nu cred că despre asta trebuie să discutăm după acest meci. A fost un meci bun, a fost mai bună spre final decât mine. A meritat victoria, asta este tot ce o să spun”.

