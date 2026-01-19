Iulia Vântur, alături de un star internațional. Cu cine a fost surprinsă românca

Iulia Vântur se învârte numai în cercuri cu celebrități. Cel puțin asta ar fi concluzia după analiza ultimelor fotografii postate de cântăreață.

Românca a participat în aceste zile la mai multe petreceri. Iar la una dintre ele s-a întâlnit cu nimeni altul decât Jean Claude van Damme. Cei doi artiști internaționali s-au bucurat unul de prezența celuilalt. Iar În cele din urmă și-au făcut și câteva fotografii. Dacă românca arată mereu impecabil, de această dată și actorul era la patru ace și pare că trece printr-o perioadă ceva mai bună.

Nu de alta, dar ultimii ani au fost cu suișuri și coborâșuri pentru Van Damme. Pe de altă parte fanii s-au întrebat dacă nu cumva aceaste poze anunță vreo colaborare. Dar niciunul dintre cei doi artiști nu s-au exprimat în acest sens.

Cu toate acestea amândoi sunt actori de renume, drept urmare o eventuală colaborare nu este exclusă. Rămâne de văzut dacă se va concretiza în acest sens. În ultima perioadă, Iulia Vântur apare de vedete internaționale care mai de care mai cunoscute.

Spre exemplu a cântat în deschiderea concertului lui Ricky Martin, dar și a lui Jason DeRulo. Pe de altă parte, solista a încântat întreg Vaticanul cu un colind în română. Cariera ei pare să fie pe culmile succesului, mai ales că aceasta este implicată 100% în ceea ce face.

Pe de altă parte nu pare să își neglijeze nici relația pe care o are cu megastarul indian, Salman Khan. Drept urmare ori de câte ori prinde ocazia aceasta se duce în India, în Mumbai acolo unde ar locui alături de actor. Probabil că acesta este foarte mândru de realizările iubitei lui.

Cât privește anul 2026, acesta va aduce Iuliei multe provocări din punct de vedere profesional. Dar artista pare să fie încântată de tot ceea ce înseamnă viață profesională. Ea a colaborat de altfel și cu mulți artiști români, printre care și Loredana, alături de care a urcat pe scena Sălii Palatului.