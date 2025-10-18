Unde trăiesc cei mai mulțumiți oameni: 20 de orașe în care localnicii se declară încântați de viață

Grace Beard, redactor și specialist în turism pentru publicația Time Out, a realizat un sondaj amplu, intervievând peste 18.000 de persoane din orașe din întreaga lume pentru a afla care sunt cele mai fericite locuri în 2025.

Inițial, cercetarea a urmărit să identifice cele mai bune orașe din lume, luând în calcul factori precum costul vieții, calitatea traiului, diversitatea gastronomică și cât de prietenoase sunt orașele cu pietonii. Însă, pe lângă acești indicatori, respondenții au fost rugați să își evalueze și nivelul de fericire, oferind astfel o perspectivă mai profundă asupra vieții urbane moderne, scrie Grace Beard.

Lista a fost alcătuită pe baza procentului de respondenți care au exprimat sentimente pozitive față de afirmații precum „sunt fericit în orașul în care trăiesc” și „mă bucur de micile experiențe zilnice pe care mi le oferă orașul”.

Abu Dhabi a fost desemnat cel mai fericit oraș din lume în 2025, conform unui sondaj care a reflectat opiniile entuziaste ale locuitorilor săi. Aproape unanim, 99% dintre cei intervievați au declarat că orașul contribuie semnificativ la starea lor de bine, iar 96% au remarcat optimismul general al comunității. De asemenea, 93% dintre respondenți au afirmat că se simt mai fericiți în Abu Dhabi decât în orice alt loc.

Pe lângă nivelul ridicat de satisfacție exprimat de localnici, capitala Emiratelor Arabe Unite s-a remarcat și prin alte aspecte esențiale pentru calitatea vieții. Orașul a ocupat prima poziție în clasamentul privind accesibilitatea pietonală și a fost apreciat pentru oferta culturală bogată, prezența spațiilor verzi și legătura cu natura.

În clasamentul celor mai fericite orașe din lume, Medellín a ocupat locul al doilea, fiind apreciat pentru atmosfera sa vibrantă și capacitatea de a transforma viața de zi cu zi într-o sursă constantă de bucurie. Aproape toți locuitorii, 97%, au declarat că găsesc fericire în experiențele cotidiene.

Nu e greu de înțeles de ce: de la nopțile animate până la climatul blând, mereu primăvăratic, acest oraș columbian se remarcă și printr-o abundență de spații verzi, fiind considerat cel mai verde oraș din lume de către propriii locuitori. În plus, Medellín se situează pe podium și în ceea ce privește gastronomia, ocupând locul trei într-un top culinar internațional.

Pe poziția a treia în același clasament se află Cape Town, perla Africii de Sud. Orașul de coastă cucerește prin peisaje spectaculoase, plaje certificate cu Steagul Albastru, o ofertă culturală bogată și o gastronomie efervescentă.

La fel ca în cazul Medellínului, 97% dintre locuitori spun că trăiesc într-un oraș care le aduce fericire, o confirmare în plus a reputației sale de destinație de top, nu doar pentru turiști, ci și pentru cei care îl numesc „acasă”.

Într-o lume în continuă schimbare, fericirea urbană devine un indicator tot mai urmărit. Potrivit clasamentului, 20 de orașe se remarcă printr-un stil de viață echilibrat, acces la cultură, conexiuni comunitare puternice și oportunități diverse.

După cum se poate observa, Europa nu lipsește din top: Sevilla și Valencia (Spania), Porto (Portugalia), Brighton și Glasgow (Marea Britanie) oferă un echilibru între viața urbană și relaxare, atrăgând tot mai mulți rezidenți și turiști.

Abu Dhabi , Emiratele Arabe Unite, Medellín, Columbia, Cape Town, Africa de Sud, Mexico City, Mumbai, India, Beijing, China, Shanghai, China, Chicago, SUA, Sevilla , Spania, Melbourne, Australia, Brighton, Marea Britanie, Porto, Portugalia, Sydney, Australia, Chiang Mai, Thailanda, Marrakech, Maroc, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Hanoi, Vietnam, Jakarta, Indonezia, Valencia, Spania, Glasgow, Marea Britanie.

Stabilită în nordul Londrei, Grace Beard este redactorul de turism al publicației Time Out, rol pe care îl ocupă din noiembrie 2022, după aproape zece ani de experiență în jurnalismul de călătorie.

În paginile revistei, Beard explorează direcțiile în schimbare ale turismului global, de la destinații puțin cunoscute până la provocările turismului, abordând cu mare atenție tot ceea ce se află între aceste extreme.

În afara activității editoriale, își dedică timpul unei cărți în lucru, deși admite cu umor că s-ar putea să nu vadă niciodată lumina tiparului. Atunci când nu scrie, e aproape sigur că o vei întâlni pe dealurile din Ally Pally sau pe traseul Parkland Walk, pe care îl parcurge mereu cu aceeași plăcere.

Încă din 1968, Time Out aduce cititorilor o perspectivă autentică asupra celor mai fascinante orașe ale lumii care pot fi consultate în ghidul publicat pe site.