Ricky Martin, fascinat de Iulia Vântur. Moment special în culise

Artista Iulia Vântur a trăit un moment special în culisele concertului lui Ricky Martin de la București, reîntâlnindu-l pe artistul puertorican la un an după ce a cântat în deschiderea show-ului său din Dubai. Această întâlnire i-a adus bucuria de a împărtăși emoțiile fanilor din public și de a retrăi magia muzicii pe care o admiră de ani de zile.

În culisele concertului, Iulia și Ricky Martin s-au întâlnit din nou, schimbând îmbrățișări și zâmbete. Artistul i-a oferit un autograf pe braț și a complimentat-o, șoptindu-i la ureche: „ești frumoasă”. Momentul a lăsat-o pe Iulia complet topită, potrivit mărturiei sale.

La rândul său, iubita lui Salman Khan a spus că îl adoră pe Ricky Martin și că este un artist special. Aceasta a mărturisit că mereu și-a dorit să-l întâlnească pe faimosul cântăreț.

„Dacă mă cunoști, știi că îl iubesc pe Ricky Martin ❤️ Iată povestea mea… glisați până la capăt 😉 Ricky Martin este mai mult decât un artist pentru mine, este dovada că visele devin realitate atunci când le vrei din toată inima, cu sinceritate și credință. L-am vizualizat, l-am simțit, am știut în inima mea că ÎNTR-O ZI voi avea șansa să-l întâlnesc pe scenă, prin muzica mea. Am scris-o pe cer, am semnat pentru ea și s-a întâmplat.”

Iulia a mărturisit că momentul din Dubai a avut o semnificație mai profundă pentru ea decât un simplu concert: „Am simțit puterea manifestării mele. Asta mi-a dat încrederea să am încredere în instinctul meu, asta m-a făcut să înțeleg încă o dată că suntem într-adevăr creatorii propriei noastre vieți.”

Reîntâlnirea de la București a confirmat aceeași emoție: scena a fost incendiară, publicul a fost încântat, iar Iulia și-a exprimat recunoștința față de artist: „Mulțumesc Ricky Martin pentru una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea 🙏🏼 Și tu ești 🔥🔥”.

Și alte figuri din televiziune au fost impresionate de spectacol. Andreea Esca, colegă de breaslă cu Iulia Vântur, a participat la concert și a descris prestația lui Ricky Martin ca fiind „definiția unui adevărat artist”: