Ricky Martin și artistul Jwan Yosef divorțează după șase ani de căsnicie

„De ceva timp, ne-am gândit să ne transformăm relația și, după o analiză atentă, am decis să punem capăt căsniciei noastre cu dragoste, respect și demnitate pentru copiii noștri. Păstrând și onorând ceea ce am experimentat ca cuplu în acești ani minunați”, au spus într-o declarație comună, Ricky Martin și artistul Jwan Yosef. „Cea mai mare dorință a noastră acum este să continuăm să avem o viață familială sănătoasă și o relație centrată pe prietenia noastră autentică, în timp ce continuăm creșterea comună a copiilor noștri.”, a anunțat CBS News

Cântărețul celebre melodii „Livin’ La Vida Loca” l-a cerut pe Yosef în căsătorie în 2016. La începutul anului 2018, cuplul a anunțat că s-au căsătorit. Perechea au o fiică Lucia, născută în 2018, și un fiu, Renn, născut în 2019. Ricki Martin are dintr-o relație anterioară și pe gemenii Matteo și Valentino. S-au născut în 2008.

Anunțul de divorț vine la un an după ce Ricky Martin s-a confruntat cu acuzații de hărțuire sexuală. Cântărețul a fost supus unui ordin de restricție. La acea vreme, el a spus într-un tweet că ordinul se bazează pe acuzații „complet false” și a promis că le va face față „cu responsabilitatea care mă caracterizează”. Câteva săptămâni mai târziu, petiționarul din caz „și-a retras pretențiile în mod voluntar” și „cazul a fost clasat”, a declarat un purtător de cuvânt al procuraturii pentru AP la acea vreme.

Cum s-au îndrăgostit Ricky Martin și artistul Jwan Yosef

Ricky Martin a anunțat în 2016 la The Ellen DeGeneres Show că s-a îndrăgostit din nou. Cântărețul de top, acum în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că se logodise cu iubitul său artist, Jwan Yosef. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu mai bine de un an, după ce Martin admirase de mult munca lui Yosef.

„El este un artist conceptual și eu sunt colecționar. Am început să caut artă, i-am văzut arta și am înnebunit pentru că îmi place foarte mult ceea ce face, foarte original”, a explicat Martin. „Atunci l-ai pus în colecție”, a glumit DeGeneres.

„I-am propus să ne căsătorim. Eram foarte nervos”, a explicat Martin. „Am îngenuncheat și am scos micuța pungă de catifea și în loc să spun: „Vrei să te căsătorești cu mine?”, am spus: Ți-am luat ceva! Suna rău.” În ciuda greșelilor sale, partenerul a acceptat propunerea. „Am spus: „Vreau să-mi petrec viața cu tine”, iar el a spus: „Care este întrebarea?””, și-a amintit el râzând. „A fost foarte frumos și apoi, după 30 de minute, am înghețat: „Stai, ai spus da?”