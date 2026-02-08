Copiii celebrităților care nu au ales Hollywoodul. Ce meserii practică astăzi

Mulți copii ai celebrităților urmează, firesc, traseul părinților și intră în lumea divertismentului, profitând de ușile deschise de averea și renumele familiei.

Totuși, nu toți aleg viața sub reflectoare. Așa cum arată observațiile critice asupra fenomenului, „moștenitorii celebrităților” nu ajung întotdeauna la etichetele de „nepo baby” de la Hollywood — unii preferă cariere obișnuite, adesea orientate spre serviciul public sau profesii tehnice și medicale.

„Descendenții celebrităților urmează adesea calea părinților în showbiz, profitând de oportunitățile pe care le oferă averea și celebritatea. Dar, în ciuda acestei norociri, nu toți copiii părinților celebri optează pentru o viață sub reflectoare.”, potrivit starinsider.com

Aceste realități apar în numeroase reportaje care documentează decizii profesionale surprinzătoare ale unor persoane publice tinere.

Un exemplu mediatizat este Samuel „Sam” Springsteen, fiul lui Bruce Springsteen și al solistei Patti Scialfa, care a ales o carieră în serviciul public: a devenit pompier în Jersey City, New Jersey.

Evenimentul a fost consemnat public de mass-media și de membri ai familiei, iar jurământul său de intrare în serviciu a fost relatat de publicații naționale. Alegerea lui Sam — o meserie de intervenție și protecție a comunității — contrastează explicit cu profilul celebru al tatălui său.

Un alt caz cunoscut este Peter Ostrum, copil-actor în filmul Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971). După experiența cinematografică din copilărie, Ostrum a renunțat la oferta de a continua în actorie și a urmat studiile de medicină veterinară, devenind veterinar pentru animale mari, activitate pe care a exercitat-o zeci de ani.

Cariera sa în medicină veterinară este frecvent citată ca exemplu de tranziție de la celebritate timpurie la o profesie tehnică și necesară în mediul rural.

Unele dintre aceste alegeri profesionale au motivații personale. Jennifer Stone, cunoscută pentru rolul din serialul Wizards of Waverly Place, a lucrat ca asistentă medicală, inclusiv pe secțiile afectate de pandemia COVID-19.

În interviuri și declarații făcute în 2020, Stone a explicat că diagnosticul personal cu diabet de tip 1 a contribuit la decizia sa de a studia nursing — dorința de a înțelege boala și de a ajuta alți pacienți au fost factorii determinanți.

Alegerea ei subliniază faptul că tranzițiile profesionale pot fi motivate de experiențe de viață și de dorința de a contribui direct la binele comunității.

Raportările comparative ale publicațiilor care centralizează astfel de cazuri (liste și dosare) arată că nu este neobișnuit ca copii ai vedetelor să opteze pentru profesii precum medic veterinar, pompier, asistent medical, grădinar, bucătar sau profesor.

Aceste alegeri reflectă o diversitate de motivații: preferința pentru intimitate, dorința de independență profesională sau atracția pentru meserii cu sens social direct.

Jurnaliștii care documentează fenomenul subliniază că etichetele populare — în special termenul „nepo baby” — explică doar parțial dinamica: pe de o parte, există numeroase cazuri reale în care conexiunile familiale au facilitat intrarea în industrii creative; pe de altă parte, există exemple atestate în care moștenitorii celebrităților resping sau nu profită de aceleași oportunități de expunere.

Raportările recente care compilează astfel de povești propun o abordare nuanțată: în timp ce unii copii ai vedetelor devin figuri publice, alții caută stabilitate sau confidențialitate în profesii „obișnuite”.

Schimbările de carieră ale acestor tineri au, de regulă, două efecte reputaționale: reducerea expunerii mediatice personale și, uneori, oferirea unui exemplu pozitiv de devotament profesional.

Alegerea unor profesii care implică responsabilitate concretă în raport cu comunitatea (medicină, îngrijirea animalelor, intervenție publică) contribuie la schimbarea narațiunii sociale: nu toți urmașii vedetelor trăiesc exclusiv în universul glamour; unii își asumă roluri esențiale, dar discrete, în societate. Analizele jurnalistice și listările tematice compilate de publicații generaliste evidențiază această dimensiune.