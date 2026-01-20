Australian Open 2026: Djokovic îl acuză pe Alcaraz de furt și îi cere un procent din câștiguri

Australian Open 2026 a intrat în ritm de competiție intens, iar ziua de astăzi marchează revenirea pe teren a campionilor en-titre. La Melbourne, Madison Keys și-a reluat parcursul cu o victorie muncită, trecând cu dificultate de Oleksandra Oliynykova. Tot astăzi, atenția se îndreaptă și spre campionul ediției precedente, Jannik Sinner, care urmează să intre în arenă pentru duelul cu francezul Hugo Gaston.

Britanica Katie Boulter se află la rândul ei pe tabloul principal, unde a ajuns profitând de câteva retrageri de ultim moment. Debutul nu a fost însă deloc simplu, având-o ca adversară în primul tur pe Belinda Bencic, aflată într-o formă excelentă.

Boulter speră să ajungă în turul secund și să i se alăture conaționalei Emma Răducanu, însă o altă reprezentantă a Marii Britanii, Sonay Kartal, nu va continua competiția. Jucătoarea britanică numărul doi a fost eliminată după un meci încheiat în două seturi, 7-6(3), 6-1, de Anna Kalinskaya.

În altă ordine de idei, confruntarea dintre Naomi Osaka și Antonia Ruzic a fost întreruptă temporar din cauza unei probleme tehnice apărute pe Rod Laver Arena.

Sistemul de iluminat a cedat la începutul setului secund, iar cele două jucătoare au ales să nu reia jocul până la remedierea situației. După o pauză de aproximativ cinci minute, partida a fost reluată, iar Ruzic a reușit să câștige setul al doilea, împingând meciul într-un set decisiv.

Naomi Osaka a captat atenția publicului încă înainte de primul schimb de mingi în duelul cu Antonia Ruzic, impresionând printr-o apariție vestimentară curajoasă.

La tragerea la sorți, fosta lideră mondială a purtat o jachetă de trening în nuanțe de albastru ocean, cu efect tie-dye, asortată cu pantaloni albi, largi, și o umbrelă în aceeași gamă cromatică. Ținuta a fost completată de o pălărie cu boruri ample, care i-a acoperit în mare parte chipul, oferindu-i un aer misterios și sofisticat.

Conceptul vestimentar a fost semnat de designerul Robert Wun, cunoscut pentru creațiile sale purtate de vedete internaționale precum Beyoncé, Cardi B sau Ariana Grande, adăugând astfel un plus de exclusivitate apariției japonezei.

Pentru Katie Boulter, parcursul la Australian Open s-a încheiat mai repede decât spera. Britanica a fost învinsă în minimum de seturi de Belinda Bencic, într-un meci în care diferența s-a făcut prin constanța și experiența adversarei. Deși Boulter a arătat o replică mai solidă în setul secund, efortul său nu a fost suficient pentru a schimba soarta partidei, rezultatul final consemnând o eliminare prematură din competiție.

Partida dintre Jannik Sinner și Hugo Gaston s-a încheiat prematur, după ce jucătorul francez a fost nevoit să abandoneze la finalul setului al doilea. Italianul conducea clar, cu 6-2, 6-1, în momentul întreruperii, survenită după ce Gaston a primit îngrijiri medicale.

Vizibil afectat, francezul a mers la fileu pentru a strânge mâna adversarului, iar apoi s-a retras pe scaunul său, unde a cedat emoțional și a izbucnit în lacrimi.

Gael Monfils a oferit un discurs plin de emoție după ceea ce a fost ultimul său meci la Australian Open. Veteranul francez, care și-a anunțat retragerea la finalul acestui sezon, a fost eliminat în primul tur de Dane Sweeny.

În fața publicului, Monfils a rememorat începuturile sale la Melbourne: „Călătoria mea a început în 2003, alături de voi. Am revenit aici de-a lungul anilor, iar acum, în 2026, simt că am ajuns la linia de sosire.” El le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul constant, descriindu-și cariera drept „o aventură incredibilă”.

Novak Djokovic a stârnit zâmbete după ce l-a acuzat, în glumă, pe Carlos Alcaraz de „furt”, sugerând că spaniolul i-ar fi copiat serviciul. Ambii jucători s-au calificat în turul al doilea, iar sârbul a povestit că i-a scris lui Alcaraz imediat ce a observat asemănarea.

„Imediat ce l-am văzut, i-am trimis un mesaj. I-am spus că trebuie să discutăm despre drepturile de autor și, eventual, despre un procent din câștigurile lui”, a glumit Djokovic, adăugând că așteaptă ca fiecare as reușit de Alcaraz la Melbourne să fie un mic omagiu adus lui.

„Aștept ca fiecare as să fie un omagiu pentru mine. Fiecare as pe care îl face aici. Să vedem dacă se va ține de înțelegere”, a completat Nole spre deliciul publicului, potrivit Express.