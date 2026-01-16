Alcaraz și Sinner, planuri mari legate de Australian Open. Titanii tenisului, ultimele pregătiri pentru competiție

Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz are mari așteptări legate de Australian Open 2026. Înainte de startul competiției, el a mărturisit că este hotărât să câștige primul său trofeu la Melbourne. Jannik Sinner, campionul de anul trecut și numărul doi mondial, spune că a adus modificări în stilul său de joc.

Alcaraz susține că s-a pregătit intens pentru această competiție.

„Cred că obiectivul meu principal pentru acest an este câștigarea Australian Open. Am muncit mult în presezon și simt că sunt într-o formă foarte bună. Sunt flămând de rezultate mari aici”, a declarat Alcaraz la o conferință de presă.

La 22 de ani, spaniolul a spus că se simte pregătit, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, pentru provocările turneului.

„Am avut o pregătire foarte bună și sunt nerăbdător să înceapă turneul. Sunt foarte motivat și încerc să fiu cât mai bine pregătit în fiecare zi”, a adăugat liderul mondial.

Carlos Alcaraz își va începe parcursul la Australian Open în fața australianului Adam Walton, locul 79 în clasamentul ATP. Dacă va câștiga turneul, spaniolul ar deveni cel mai tânăr jucător din istorie care cucerește toate cele patru Grand Slamuri, depășindu-l pe Rafael Nadal. La întrebarea dacă ar sacrifica celelalte titluri majore pentru a câștiga la Melbourne, Alcaraz a zâmbit.

„Nu știu ce aș alege. Să câștigi toate cele patru Grand Slamuri este ceva incredibil. Să o faci la o vârstă atât de fragedă ar fi și mai special”, a spus el :

Alcaraz a vorbit și despre despărțirea de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, cu care a lucrat timp de șapte ani.

„Sunt foarte recunoscător pentru tot ce am învățat. Datorită lui sunt jucătorul care sunt astăzi”, a spus Alcaraz.

Alcaraz a spus că relația cu Ferrero rămâne una bună și că despărțirea s-a făcut de comun acord. Totodată, spaniolul și-a exprimat încrederea în echipa sa actuală.

Jannik Sinner, campionul en-titre de la Australian Open și principalul rival al lui Alcaraz, a vorbit despre revenirea sa la Melbourne. Ocupantul locului 2 mondial a explicat că suspendarea de trei luni, primită în urma testului pozitiv din 2024, l-a ajutat să reflecteze asupra stilului său de joc.

„Anul trecut a fost mult mai dificil. Nu știam ce se va întâmpla cu mine și aveam asta în minte de fiecare dată când intram pe teren”, a spus Sinner.

Italianul a declarat că s-a bazat pe sprijinul familiei și al apropiaților pentru a depăși perioada dificilă.

„A fost greu atât pentru mine, cât și pentru familia mea”, a adăugat italianul.

După revenirea în circuit, Jannik Sinner a reușit să câștige Wimbledon și Turneul Campionilor. Italianul a mărturisit că experiența l-a întărit și l-a maturizat, adăugând că acum abordează meciurile cu mai mult calm.

Sinner are șansa să devină doar al doilea jucător din Era Open care câștigă trei titluri consecutive la Australian Open, performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic. Campionul en-titre va începe ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Melbourne marți, în fața francezului Hugo Gaston, clasat pe locul 94 ATP.