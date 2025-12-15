Cine domină tenisul actual: Sinner sau Alcaraz. Părerea lui Cameron Norrie

În contextul rivalității tot mai discutate dintre vedetele tenisului mondial, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, multă lume se întreabă cine este cel mai bun. Cameron Norrie, unul dintre tenismenii de top ai circuitului ATP, a oferit o perspectivă interesantă asupra subiectului, informează Express.

Cameron Norrie și-a împărtășit opinia despre cine se poate considera lider între Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, după ce a avut ocazia să joace împotriva ambilor sportivi pe teren. Recent, Alcaraz și Sinner au impresionat prin evoluțiile lor, iar Norrie a oferit o perspectivă din interior asupra rivalității celor doi, comparată adesea cu legendarele confruntări dintre Rafa Nadal și Roger Federer.

Amândoi sunt încă în fazele incipiente ale carierelor lor, având în față mulți ani de performanță de top, iar stabilirea unui „număr unu” definitiv rămâne prematur. În plus, nu poate fi exclusă apariția unei noi stele care să le pună la încercare supremația.

În discuția despre cine domină în prezent scena tenisului, Norrie a oferit câteva observații personale, din perspectiva unui jucător care i-a întâlnit pe teren. Invitat la podcastul „Nothing Major”, britanicul a recunoscut că nu a jucat niciodată oficial împotriva lui Sinner, deși s-au antrenat împreună.

„M-am antrenat mult cu el și abia aștept să joc un meci oficial”, a spus Norrie. „Vreau să fac asta înainte să-mi dau părerea sinceră, dar, dacă e să fiu sincer, îl susțin întotdeauna pe Alcaraz”.

Britanicul a explicat că îl admiră pe spaniol pentru varietatea jocului și pentru modul în care se desfășoară pe teren: „„Întotdeauna cred că are mai multă varietate și îmi place să-l urmăresc. E atât de plăcut de urmărit, e preferatul meu. Așa că îl susțin mereu pe Alcaraz și rămân cu el”.

Carlos Alcaraz, în vârstă de doar 22 de ani, a demonstrat de-a lungul carierei sale momente de dominare aproape imbatabilă. Totuși, britanicul Cameron Norrie se poate lăuda cu rezultate notabile în meciurile directe împotriva fenomenului spaniol, reușind să câștige de trei ori din cele opt confruntări dintre ei.

Comentând despre aceste succese, Norrie a mărturisit: „Sincer, nu știu cum se explică. Trebuie să joci la nivel înalt și, probabil, e mai ușor să fii outsider când îl înfrunți. Trebuie să rămâi disciplinat și să-l urmărești pas cu pas”.

Pe plan personal, jucătorul britanic se arată nerăbdător să-și petreacă timpul liber alături de echipa sa. „Vom merge în Buenos Aires sâmbătă. Vreau să stau acolo două săptămâni, cât mai cald posibil, și să mă bucur de timpul liber. Să mănânc fripturi bune și să mă relaxez”.

Norrie a adăugat cu umor că va participa și la nunta antrenorului său, programată în ultima zi a șederii în Argentina. „Anul acesta vreau să revin la viața mea obișnuită și să continui să mă bucur de tenis. Nu m-am gândit la clasamente, ci doar să savurez fiecare moment pe teren și să mă simt sănătos.”

În prezent, Cameron Norrie ocupă locul doi în ierarhia britanică și poziția 27 în clasamentul mondial, având ca obiectiv să-l depășească pe compatriotul său Jack Draper, aflat în prezent pe primul loc în Marea Britanie.

În altă ordine de idei, deși Jannik Sinner a cucerit finala ATP de la sfârșitul anului, el a terminat sezonul pe locul al doilea, după Alcaraz. Spaniolul a acumulat 12.050 de puncte, în timp ce italianul a strâns 11.500. Următorul mare eveniment va fi primul turneu de Grand Slam din 2026, Australian Open, care va debuta pe 12 ianuarie.