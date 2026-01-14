Șansele lui Djokovic la Australian Open, puse sub semnul întrebării

Se apropie cu pași repezi primul turneu de Grand Slam al anului 2026, iar organizatorii de la Australian Open pun la punct ultimele detalii înainte de start. Calificările pentru tabloul principal sunt în plină desfășurare, iar meciurile preliminare de la Melbourne au atras deja un public numeros, stabilind noi recorduri, informează Express.

Tragerea la sorți a tabloului principal, programată pentru joi, vine cu doar câteva zile înainte de meciurile de deschidere din acest weekend. Iar în timp ce jucătorii se pregătesc, apar și îndoieli legate de șansele lui Novak Djokovic de a domina la Melbourne, experții considerând că perspectivele sale pentru titlu sunt reduse.

Mai exact, discuții cu privire la șansele lui Novak Djokovic de a cuceri un nou titlu de Grand Slam au apărut chiar înainte de startul Australian Open 2026.

Experții consideră că posibilitățile sârbului de a ajunge la victoria cu numărul 25 în turneele majore sunt extrem de reduse. Dacă așa vor sta lucrurile, Djokovic rămâne la 24 de titluri de Grand Slam, ultima sa victorie majoră fiind US Open 2023.

Chiar dacă anul trecut a ajuns în semifinalele tuturor celor patru turnee de Grand Slam, fostul director al turneului australian, Paul McNamee, crede că sârbul se va confrunta cu dificultăți majore în încercarea de a depăși acest record.

Paul McNamee spune că Novak Djokovic ar putea avea ceva șanse doar în cazul în care anumiți jucători ar pierde pe parcursul turneului. Făcând referire la Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz.

„A ajuns în semifinalele tuturor celor patru turnee de Slam anul trecut, dar a fost învins zdrobitor în toate,” a declarat McNamee pentru SEN. „Deși anul trecut a câștigat Jocurile Olimpice, învingându-l pe Alcaraz într-un meci de trei seturi, meciurile de cinci seturi îl pot pune într-o situație dificilă. Ca să fiu sincer, pentru a ajunge la titlul 25, are nevoie ca alți jucători să piardă, ceea ce s-ar putea întâmpla”, a concluzionat Paul McNamee.

Astfel, înainte de debutul turneului de la Melbourne, atmosfera este plină de întrebări privind capacitatea lui Djokovic de a-și continua dominația în tenisul mondial.

Danielle Collins, vicecampioană la Australian Open 2022, a cerut oficialilor din tenis să ia în considerare introducerea unei reguli care să reglementeze condițiile de vânt în timpul meciurilor.

Într-un interviu acordat Tennis Channel, jucătoarea a descris atmosfera haotică de la un meci recent: „Se pare că vântul a atins 96 km/h. La un moment dat, scaunul arbitrului s-a răsturnat, coșurile de gunoi și mingile zburau, iar fileul s-a desprins de la pământ. A trebuit să ne mutăm în interior”.

Collins a adăugat că, deși a câștigat împotriva lui Kenin și a ajuns în finală, ziua următoare condițiile au rămas la fel de dificile în meciul cu Sachia Vickery.

„E ciudat că tenisul nu are o regulă care să gestioneze vântul. Cred că avem nevoie de una”, a concluzionat jucătoarea.