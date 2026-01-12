Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Adelaide. Început dificil pentru româncă

Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a părăsit turneul de la Adelaide încă din primul tur, pierzând luni dimineață, într-o competiție cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.

Gabriela Ruse, 28 de ani, locul 85 WTA, a fost învinsă luni, 12 ianuarie 2026, în primul tur al turneului de la Adelaide de rusoaica Anna Kalinskaya. Competiția de la Adelaide are premii totale de peste 1,2 milioane de dolari.

Românca a reușit să ajungă pe tabloul principal din calificări, unde a trecut de britanica Swan și de cehoaica Siniakova, reușind astfel să își asigure prezența în faza principală a turneului.

Gabriela Ruse a început sezonul 2026 cu două eliminări consecutive în primul tur, la Brisbane, scor 4-6, 6-4, 3-6 în fața Sofiei Kenin, și acum la Adelaide. La ambele turnee, sportiva română nu a reușit să treacă de primul obstacol din faza principală.

Gabriela Ruse a fost învinsă de rusoaica Anna Kalinskaya în primul tur la Adelaide, scor 6-0, 6-3, într-o partidă de o oră și 16 minute, în care românca a comis șase duble greșeli, iar adversara a dominat autoritar, cu 71% pe primul serviciu. Ruse a primit de la organizatorii turneului de la Adelaide un cec de 11.250 de dolari pentru prezența în primul tur, însă în clasamentul WTA a obținut doar un punct.

Anna Kalinskaya va juca în turul doi la turneul WTA 500 de la Adelaide, premergător Australian Open, împotriva favoritei numărul 8, canadianca Victoria Mboko. Competiția din 2026 are premii totale pentru jucători în valoare de 1.206.446 de dolari.

Tot în primul tur evoluează două românce, Jaqueline Cristian, care o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova, și Sorana Cîrstea, care se va confrunta cu Dayana Yastremska, ambele venind din calificări. Australian Open 2026, primul Grand Slam al anului, care va începe pe 18 ianuarie și se va încheia pe 1 februarie 2026.