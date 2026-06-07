Alexander Zverev a scris duminică cea mai importantă pagină a carierei sale, după ce a câștigat pentru prima dată un turneu de Grand Slam. Germanul s-a impus în finala de la Roland Garros în fața italianului Flavio Cobolli, la capătul unui duel spectaculos disputat pe arena Philippe-Chatrier.

Favoritul numărul trei mondial a avut nevoie de cinci seturi pentru a obține trofeul, câștigând cu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1, după mai bine de patru ore de joc intens.

Zverev a început partida într-un ritm excelent și a dominat clar primul set, profitând de emoțiile adversarului aflat la prima finală majoră a carierei.

Cobolli a reacționat însă admirabil și a găsit resurse pentru a echilibra confruntarea, adjudecându-și setul secund și menținând presiunea asupra germanului pe tot parcursul meciului.

După ce fiecare jucător și-a trecut în cont câte un set suplimentar, finala a căpătat accente dramatice în actul al patrulea. Italianul a rezistat în momentele decisive și a câștigat tie-break-ul, trimițând disputa într-un set decisiv care a ridicat spectatorii în picioare.

Experiența acumulată de Zverev în marile competiții a făcut diferența în ultimul act. Germanul a controlat schimburile de pe fundul terenului, a redus numărul greșelilor neforțate și a profitat de scăderea intensității adversarului său. Cu un joc solid și constant, acesta a închis meciul cu un categoric 6-1, declanșând bucuria în tabăra sa.

Succesul de la Paris are o semnificație aparte pentru Zverev. După mai multe încercări ratate în finale de Grand Slam, tenismenul german reușește în sfârșit să transforme potențialul demonstrat de-a lungul anilor într-un trofeu major. Victoria de la Roland Garros pune capăt unei perioade marcate de dezamăgiri.

Pentru Cobolli, înfrângerea nu șterge parcursul remarcabil realizat la Paris. Italianul a confirmat ascensiunea sa din ultimii ani și a demonstrat că poate concura la cel mai înalt nivel al tenisului mondial.

Prin triumful de la Roland Garros, Zverev devine primul german care câștigă un titlu de Grand Slam la simplu masculin după Boris Becker.