Mirra Andreeva și-a trecut în palmares cel mai important trofeu al carierei, după ce s-a impus în finala de la Roland Garros. Tânăra jucătoare de 19 ani a dominat confruntarea cu poloneza Maja Chwalinska și a câștigat în două seturi, confirmând statutul de nouă stea a tenisului mondial.

Finala disputată pe arena Philippe-Chatrier a fost controlată de Andreeva, care s-a impus cu 6-3, 6-2 după o oră și 22 de minute de joc.

Victoria îi aduce primul titlu de Grand Slam și o plasează într-o categorie selectă a campioanelor de la Paris.

Prin acest succes, Andreeva devine cea mai tânără câștigătoare a turneului de la Roland Garros după Monica Seles, care reușea aceeași performanță în 1992.

La finalul meciului, adversara sa a recunoscut superioritatea noii campioane.

„Mi-aș fi dorit să vedeți un meci mai bun astăzi, dar Mirra a fost prea bună pentru mine”, a spus poloneza Maja Chwalinska la finalul meciului de tenis.

Deși a ratat trofeul, Chwalinska a avut un parcurs impresionant la ediția din acest an. Jucătoarea din Polonia a ajuns la Paris cu obiectivul de a trece de calificări, însă a depășit toate așteptările și a devenit prima sportivă din istoria competiției care a disputat finala după ce a pornit din faza calificărilor.

Rezultatul îi aduce și un salt spectaculos în clasamentul mondial. De săptămâna viitoare, Chwalinska va urca de pe locul 114 până pe poziția a 21-a în ierarhia WTA.

Pentru Andreeva, succesul de la Paris reprezintă punctul culminant al unei ascensiuni fulminante începute în urmă cu doar câțiva ani. În 2023, ea a atras atenția întregii lumi a tenisului după ce a ajuns până în semifinale la Roland Garros, la prima sa participare pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam.

Pregătită de fosta mare campioană spaniolă Conchita Martinez, finalistă la Roland Garros în anul 2000 și fost număr doi mondial, Andreeva a reușit acum să ducă mai departe visul pe care antrenoarea sa nu l-a putut îndeplini la Paris: câștigarea prestigioasei Cupe Suzanne-Lenglen.