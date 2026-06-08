De la rezervarea biletelor de avion înaintea tuturor celorlalte servicii până la investiția în flexibilitate și consultanță de specialitate, turiștii își schimbă strategiile de vacanță într-un context marcat de costuri ridicate și incertitudine globală. Creșterea prețurilor la combustibil, tensiunile geopolitice și perturbările din principalele coridoare de transport aerian îi determină pe turiști să își regândească planurile pentru vara anului 2026. Cu toate acestea, dorința de a călători rămâne puternică, arată BBC. Potrivit raportului „Summer Travel Check-In” realizat de Kayak, căutările pentru zboruri au crescut cu 4% față de vara anului trecut, iar interesul pentru călătoriile interne în Statele Unite este mai mare cu 7%.

În loc să renunțe la vacanțe, turiștii își adaptează datele de călătorie în funcție de ofertele la biletele de avion, aleg sejururi mai scurte, înlocuiesc destinațiile europene cu cele din America Latină și sunt dispuși să plătească mai mult pentru flexibilitate.

În contextul în care prețurile biletelor de avion sunt extrem de sensibile la costurile combustibilului, modificările de rute și cererea ridicată pentru rezervările de ultim moment, specialiștii recomandă ca planificarea vacanței să înceapă cu achiziția biletului de avion.

„Observăm o tendință a clienților de a rezerva zborurile pentru a evita creșterile de preț și apoi de a veni la noi cu biletele deja cumpărate, cerându-ne să construim itinerarii personalizate în jurul datelor fixe de călătorie”, a declarat Graham Carter, director executiv al companiei Unforgettable Travel.

Acesta explică faptul că „turiștii încearcă să compenseze costurile mai ridicate ale biletelor de avion prin economii în alte componente ale vacanței și vor să fie siguri că primesc cele mai bune servicii pentru banii pe care îi plătesc”.

Incertitudinea globală reduce și perioada de planificare. Dacă în 2025 vacanțele rezervate în ultimul moment deveniseră deja o tendință, acum turiștii așteaptă și mai mult înainte de a lua o decizie.

„Ne-am adaptat procesele interne pentru a putea organiza vacanțe personalizate chiar și cu șapte zile înainte de plecare. În trecut, o rezervare de ultim moment însemna două sau trei săptămâni înainte de călătorie”, a arătat Carter.

Pe fondul costurilor ridicate ale călătoriilor intercontinentale, specialiștii îi îndeamnă pe turiști să se orienteze către vacanțe în regiune și destinații aflate la distanțe mai mici.

„Clienții americani caută destinații mai apropiate, precum Caraibele, și aleg vacanțe mai scurte decât ar fi făcut dacă mergeau în Europa. De asemenea, mulți zboară acum la clasa economică, deși înainte ar fi ales cel puțin premium economy”, a declarat Cayce Callaway, consultant de turism la Cruise Planners.

Potrivit acesteia, Alaska a devenit una dintre destinațiile care câștigă teren, după ce ani la rând a fost eclipsată de vacanțele internaționale exotice.

Popularitatea călătoriilor cu mașina se menține ridicată. Un sondaj realizat de compania Hertz arată că 64% dintre americani intenționează să facă un road trip în această vară.

„Americanii sunt hotărâți să plece în vacanță. Totuși, își reduc cheltuielile, iar bugetul mediu pentru o călătorie a scăzut la aproximativ 1.600 de dolari”, a explicat Monika Geraci, reprezentantă a RV Industry Association.

„În loc să își anuleze vacanțele din cauza costurilor ridicate ale zborurilor sau hotelurilor, turiștii aleg să se adapteze. Conduc pe distanțe mai scurte și aleg destinații mai apropiate, dar continuă să creeze amintiri”, a adăugat aceasta.

Pentru cei care își doresc în continuare vacanțe pe distanțe lungi, America Latină se conturează drept una dintre marile câștigătoare ale sezonului estival 2026.

Operatorul de turism de lux Blue Parallel afirmă că ponderea rezervărilor s-a schimbat semnificativ, ajungând de la un echilibru de 50%-50% între Europa și America Latină la aproximativ 70% în favoarea celei din urmă.

„Turiștii sunt încă dornici să călătorească pe distanțe lungi, însă mulți se orientează către destinații care par mai previzibile în acest moment”, a declarat Emmanuel Burgio, directorul executiv al Blue Parallel.

Acesta observă și o schimbare în preferințele de vacanță.

„Călătorii renunță la vacanțele clasice de plajă din Brazilia și aleg itinerarii care combină destinații mai puțin cunoscute, precum Fernando de Noronha, cu pădurea amazoniană și zone bogate în faună sălbatică, cum este Pantanalul. Aceste experiențe reunesc biodiversitatea, aventura și profunzimea culturală într-o singură călătorie coerentă”, a explicat Burgio.

Cei care își doresc în continuare o vacanță în zona Mediteranei sunt sfătuiți să ia în calcul temperaturile extreme, supraaglomerarea și posibilele perturbări regionale.

Potrivit lui Graham Carter, unele destinații situate mai aproape de zona conflictelor din Orientul Mijlociu, precum Grecia și Turcia, au înregistrat o scădere a interesului din partea turiștilor americani.

În schimb, tot mai mulți călători se orientează către orașe europene mai răcoroase, precum Reykjavik, Dublin, Stockholm sau Copenhaga. Regiunile fiordurilor din Norvegia înregistrează, la rândul lor, o creștere spectaculoasă a rezervărilor.

„Turiștii se îndepărtează de ideea că o vacanță pe o insulă trebuie să însemne neapărat plaje tropicale și căldură extremă”, a declarat Jonny Cooper, fondatorul companiei Off the Map Travel.

„Insulele nordice le captează imaginația deoarece oferă ocazia de a încetini ritmul și de a se reconecta cu natura”, a adăugat acesta.

Totodată, conceptul de „slow travel” continuă să câștige popularitate. Carter spune că tot mai mulți clienți solicită sejururi mai lungi, iar rezervările pentru programe spa și wellness au crescut cu 46% față de anul precedent.

Într-un an marcat de incertitudine, experții recomandă turiștilor să investească în flexibilitate, asigurări de călătorie și servicii de consultanță.

Acest lucru presupune verificarea atentă a politicilor de anulare, alegerea ofertelor care permit modificări și achiziționarea asigurărilor încă din faza de planificare.

„Cea mai relevantă statistică pentru mine este că am înregistrat o creștere de 28% față de anul trecut, însă cu 13% mai puține rezervări”, a afirmat Callaway.

„Valoarea fiecărei rezervări este mai mare, însă numărul total al acestora este mai redus.”

Pentru turiștii care nu au mai călătorit pe alt continent, sprijinul unui consultant de turism poate face diferența.

„Clienții noi, care abia încep să călătorească în afara țării, sunt cei mai anxioși. Aud la televizor că există probleme cu combustibilul pentru avioane sau că americanii nu sunt bine primiți în anumite locuri, așa că petrec mult timp liniștindu-i înainte de plecare. Până acum, toți au avut experiențe excelente, iar după prima călătorie devin mult mai relaxați”, spune Callaway.

Specialiștii din turism spun că vara lui 2026 nu aduce o scădere a dorinței de a călători, ci o schimbare de strategie. Turiștii își planifică vacanțele mai atent, urmăresc mai atent costurile și pun un accent mai mare pe flexibilitate, siguranță și experiențe autentice.