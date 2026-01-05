Sport

Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă din WTA. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, urcări în clasament

Comentează știrea
Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă din WTA. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, urcări în clasamentJaqueline Cristian. Sursa foto: Instagram/jaqueline_cristian
Din cuprinsul articolului

Toate cele trei jucătoare române de tenis aflate în Top 100 WTA,  Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, au început anul 2026 în forță, urcând în clasament, conform primei ierarhii WTA publicate luni.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea încep 2026 cu clasamente mai bune

Jaqueline Cristian este cea mai bine clasată româncă, urcând un loc până pe poziția 38 WTA, cu 1.324 de puncte, după ce la finalul anului trecut se afla pe locul 39.

Sorana Cîrstea a avansat două poziții, ajungând pe locul 41 în topul mondial, cu 1.243 de puncte, față de locul 43 pe care l-a avut anterior. Jucătoarea a anunțat că 2026 va fi ultimul său an la nivel profesionist.

Gabriela Ruse a urcat în clasament, dar a părăsit devreme turneul de la Brisbane

Gabriela Ruse a încheiat 2025 cu un trofeu câștigat la un turneu ITF de la Trnava și a debutat excelent în noul sezon competițional. Elena-Gabriela Ruse a urcat trei locuri în clasament, până pe poziția 85 WTA, cu 825 de puncte, după ce anterior se afla pe locul 88. La turneul WTA 500 de la Brisbane, ea a fost învinsă în runda inaugurală de Sofia Kenin (SUA, 28 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3.

Maduro, judecat de un magistrat în vârstă de 92 de ani
Maduro, judecat de un magistrat în vârstă de 92 de ani
Avocatul Toni Neacșu acuză „dictatură procedurală” la Curtea Constituțională
Avocatul Toni Neacșu acuză „dictatură procedurală” la Curtea Constituțională
Gabriela Ruse

Gabriela Ruse. Sursa foto Wikipedia

Jucătoarea Elena-Gabriela Ruse reușise anterior două victorii în calificări. Astfel aceasta a obținut 6-1, 6-0 cu Alana Subasic (Australia, 537 WTA) și 3-6, 6-4, 6-0 cu  jucătoarea Zeynep Sonmez (Turcia, 112 WTA). Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea după victoria cu 6-3, 6-1 asupra jucătoarei Anastasiei Pavlyuchenkova (Rusia, poziția 47  în clasamentul WTA).

Aryna Sabalenka rămâne liderul WTA , iar Anisimova urcă pe podium

Liderul clasamentului mondial WTA rămâne Aryna Sabalenka (Belarus), cu 10.490 de puncte, avansând cu peste 2.000 de puncte față de ocupanta locului secund. Pe poziția a doua se menține Iga Swiatek (Polonia), cu 8.178 puncte.

Podiumul este completat de jucătoarea Amanda Anisimova din Statele Unite,  care a urcat o poziție și a devansat-o pe compatrioata sa Coco Gauff, acumulând astfel 6.287 puncte. Restul clasamentului rămâne neschimbat în primele poziții, Sabalenka consolidându-și poziția de lider în startul sezonului 2026.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:28 - Maduro, judecat de un magistrat în vârstă de 92 de ani
13:21 - Avocatul Toni Neacșu acuză „dictatură procedurală” la Curtea Constituțională
13:13 - Cuba susține că 32 de cubanezi ar fi murit în operațiunea SUA din Venezuela
13:01 - Prima ieftinire a carburanților în 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă
12:56 - Botswana deschide o ambasadă în Rusia. Țara curtează rușii pentru investiții în diamante și pământuri rare
12:49 - Bărbat din Ilfov, cercetat după ce a folosit o armă în plină stradă

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale