Jaqueline Cristian, cea mai bine clasată româncă din WTA. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, urcări în clasament

Toate cele trei jucătoare române de tenis aflate în Top 100 WTA, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, au început anul 2026 în forță, urcând în clasament, conform primei ierarhii WTA publicate luni.

Jaqueline Cristian este cea mai bine clasată româncă, urcând un loc până pe poziția 38 WTA, cu 1.324 de puncte, după ce la finalul anului trecut se afla pe locul 39.

Sorana Cîrstea a avansat două poziții, ajungând pe locul 41 în topul mondial, cu 1.243 de puncte, față de locul 43 pe care l-a avut anterior. Jucătoarea a anunțat că 2026 va fi ultimul său an la nivel profesionist.

Gabriela Ruse a încheiat 2025 cu un trofeu câștigat la un turneu ITF de la Trnava și a debutat excelent în noul sezon competițional. Elena-Gabriela Ruse a urcat trei locuri în clasament, până pe poziția 85 WTA, cu 825 de puncte, după ce anterior se afla pe locul 88. La turneul WTA 500 de la Brisbane, ea a fost învinsă în runda inaugurală de Sofia Kenin (SUA, 28 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3.

Jucătoarea Elena-Gabriela Ruse reușise anterior două victorii în calificări. Astfel aceasta a obținut 6-1, 6-0 cu Alana Subasic (Australia, 537 WTA) și 3-6, 6-4, 6-0 cu jucătoarea Zeynep Sonmez (Turcia, 112 WTA). Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea după victoria cu 6-3, 6-1 asupra jucătoarei Anastasiei Pavlyuchenkova (Rusia, poziția 47 în clasamentul WTA).

Liderul clasamentului mondial WTA rămâne Aryna Sabalenka (Belarus), cu 10.490 de puncte, avansând cu peste 2.000 de puncte față de ocupanta locului secund. Pe poziția a doua se menține Iga Swiatek (Polonia), cu 8.178 puncte.

Podiumul este completat de jucătoarea Amanda Anisimova din Statele Unite, care a urcat o poziție și a devansat-o pe compatrioata sa Coco Gauff, acumulând astfel 6.287 puncte. Restul clasamentului rămâne neschimbat în primele poziții, Sabalenka consolidându-și poziția de lider în startul sezonului 2026.