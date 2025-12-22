Sport

Miriam Bulgaru urcă în topul WTA. Cum arată clasamentul WTA după ultimele rezultate

Miriam Bulgaru urcă în topul WTA. Cum arată clasamentul WTA după ultimele rezultateMiriam Bulgaru. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Clasamentul WTA a fost actualizat luni, iar Miriam Bulgaru a urcat o poziție, situându-se acum pe locul 200, cu 362 de puncte. Aceasta reprezintă cea mai recentă evoluție a jucătoarei românce în circuitul feminin profesionist de tenis.

Pozițiile româncelor în top 150 rămân stabile

Față de săptămâna precedentă, pozițiile jucătoarelor românce aflate în top 150 nu au înregistrat modificări.

Jaqueline Cristian ocupă locul 39, cu 1.324 de puncte, în timp ce Sorana Cîrstea se află pe poziția 43, cu 1.243 de puncte. Gabriela Ruse rămâne pe locul 88, cu 825 de puncte, iar Irina Begu și Anca Todoni se situează pe locurile 144, respectiv 148, cu 509, respectiv 496 de puncte.

Clasamentul mondial WTA: liderii și primele poziții

Belarusa Arina Sabalenka continuă să conducă clasamentul WTA, cu 10.870 de puncte. Pe locurile 2-10 se află următoarele jucătoare: Iga Swiatek – 8.395 puncte, Coco Gauff – 6.763, Amanda Anisimova – 6.287, Elena Rîbakina – 5.850, Jessica Pegula – 5.583, Madison Keys – 4.335, Jasmine Paolini – 4.325, Mirra Andreeva – 4.319 și Ekaterina Alexandrova – 3.375 puncte.

Patricia Țig, locul 440 WTA

Patricia Țig a abandonat, luni, deși conducea în meciul cu malteza Federica Curmi. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Aceste poziții reflectă performanțele recente din turneele WTA și punctele acumulate de fiecare jucătoare în ultimele 52 de săptămâni, potrivit datelor oficiale:

Clasamentul la dublu: Irina Bara urcă ușor

La dublu, Irina Bara a înregistrat o ușoară creștere, urcând de pe locul 227 pe 226, cu 368 de puncte. Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată româncă la dublu, pe poziția 56, cu 1.514 puncte, iar Gabriela Ruse se află în top 100, pe locul 77, cu 1.102 puncte.

Clasamentul WTA va fi actualizat săptămânal, iar următoarele turnee pot influența pozițiile jucătoarelor românce și internaționale. Evoluțiile din circuit rămân atent monitorizate de fani și oficiali, iar punctele acumulate reflectă performanțele recente și participările la competiții internaționale.

