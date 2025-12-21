Sport

Tenis: Kyrgios revine pe teren la turneul de la Brisbane, după ce a primit wild card

Tenis: Kyrgios revine pe teren la turneul de la Brisbane, după ce a primit wild cardNick Kyrgios. Sursa foto: Facebook
Nick Kyrgios va reveni pe teren la turneul Brisbane International de luna viitoare, după ce a primit un wildcard, au anunţat organizatorii. Fost finalist la Wimbledon, australianul de 30 de ani se pregăteşte astfel pentru o posibilă participare la Australian Open.

Nick Kyrgios, prezent la turneul de la Brisbane

Cariera lui Kyrgios a fost marcată de accidentări în ultimii doi ani, jucătorul disputând doar cinci meciuri de simplu în 2025, cel mai recent la Miami Open, în martie.

Campion la Brisbane în 2018, el ocupă în prezent locul 673 în clasamentul mondial şi nu beneficiază de clasament protejat, necesitând un wildcard pentru a concura la Melbourne Park.

Minge de tenis

Minge de tenis. Sursa foto: Pixabay

Kyrgios va participa și la Kooyong Classic din Melbourne

Înainte de primul Grand Slam al anului, Kyrgios va participa la evenimentul demonstrativ Kooyong Classic din Melbourne şi va juca o „bătălie a sexelor” împotriva numărului unu mondial la feminin, Arina Sabalenka, la Dubai, pe 28 decembrie.

Australianul a făcut trimitere la celebrul meci din istorie în care Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs, recunoscând că are emoții înaintea confruntării cu Sabalenka, de patru ori campioană de Grand Slam. Totuși, Kyrgios s-a declarat încrezător în șansele sale.

„Cred că am șanse foarte mari. Sunt foarte încrezător în abilitățile mele”, a declarat jucătorul, miercuri, în timpul turneului demonstrativ World Tennis League, desfășurat la Bengaluru, în sudul Indiei.

Jucătorul a adăugat că îi place să facă lucruri ieșite din tipare și a subliniat că nu mulți bărbați ar fi acceptat o astfel de provocare.

Nick Kyrgios a recunoscut că are emoții pentru întâlnirea cu Sabalenka

Nick Kyrgios a recunoscut că are emoții înaintea meciului cu Aryna Sabalenka, programat la finalul lunii, însă spune că provocarea îl motivează. Australianul a arătat că se așteaptă la o confruntare spectaculoasă, chiar dacă presiunea există, subliniind că astfel de dueluri sunt diferite de ceea ce se vede, de obicei, în tenisul profesionist.

„Va fi distractiv, dar am și ceva emoții. Îmi place să fac lucruri ieșite din tipare. Sincer, nu mulți bărbați în locul meu ar fi acceptat această provocare și ar fi profitat de oportunitate”, a mai spus el.

