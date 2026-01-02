Sport

Venus Williams, surpriza de la Australian Open. Va fi cea mai în vârstă jucătoare

Venus Williams. Sursă foto: Facebook
Venus Williams va fi prezentă pe tabloul principal de la Australian Open după ce organizatorii i-au acordat un wildcard. La 45 de ani, sportiva, aflată în prezent pe locul 582 mondial, va lua startul la primul turneu de Grand Slam al anului, programat între 18 ianuarie și 1 februarie 2026.

Record pentru Venus Williams

Prin participarea sa la Melbourne, Venus Williams va deveni cea mai în vârstă jucătoare care evoluează la Australian Open. Până acum, performanța îi aparținea japonezei Kimiko Date, care a jucat la ediția din 2015 la 44 de ani și a fost eliminată în primul tur de Anna Tatishvili, scor 5-7, 4-6. Organizatorii au explicat că invitația reprezintă un gest de apreciere pentru întreaga carieră a acesteia, după cum a relatat marca.com.

Invitația are pentru Venus o încărcătură specială, având în vedere legătura sa cu turneul de la Melbourne. „Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a mă întoarce într-un loc care a însemnat atât de mult pentru cariera mea”, a declarat Venus Williams pentru BBC.

Venus Williams

Venus Williams. Sursă foto: Facebook

Pregătirea pentru Melbourne

Înainte de Australian Open, sportiva va evolua la Hobart International, turneu de pregătire care începe pe 12 ianuarie, unde se va afla pe același tablou cu Emma Răducanu. Participarea din Australia marchează un nou capitol într-o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii.

Parcursul său în turneele de Grand Slam

De-a lungul timpului, Venus Williams a cucerit trofee importante la marile competiții. La Wimbledon s-a impus în anii 2000, 2001, 2005, 2007 și 2008, iar la US Open a câștigat în 2000 și 2001. Australian Open rămâne singurul Grand Slam la simplu pe care nu l-a câștigat, spre deosebire de sora sa, Serena, care s-a impus de șapte ori, în 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 și 2017.

Debutul lui Venus la turneul de la Melbourne a avut loc în 1998. Atunci, în turul al doilea, a învins-o chiar pe sora sa, Serena, scor 7-6, 6-1, iar parcursul a continuat până în faza sferturilor de finală, unde a cedat în fața lui Lindsay Davenport, după 6-1, 5-7, 3-6.

