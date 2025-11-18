International

Emma Răducanu, anunț de ultimă oră. Planurile pentru sezonul viitor, date peste cap

Emma Răducanu, anunț de ultimă oră. Planurile pentru sezonul viitor, date peste cap
Emma Răducanu,jucătoarea britanică de tenis, a anunțat că se retrage din două reprezentații programate în Statele Unite, invocând o „contuziune ușoară la os” la piciorul drept.

Decizia vine în contextul pregătirilor pentru sezonul 2026, pe care vrea să îl înceapă într-o formă fizică optimă.

Programări amânate de Emma Răducanu

Răducanu trebuia să joace două meciuri demonstrative pe 7 și 8 decembrie: un meci de simplu feminin împotriva Amandei Anisimova și un meci de dublu mixt alături de Carlos Alcaraz.

Organizatorii au confirmat că în locul ei va intra Jessica Pegula, locul 3 în topul americanilor.

Motivul retragerii și starea de sănătate a Emmei Răducanu

Potrivit PA, citat de Sky Sports, Răducanu suferă de o contuziune „ușoară” la osul de la călcâi, dar această leziune nu este considerată gravă și nu ar trebui să împiedice tabăra ei de pregătire pentru sezonul următor.

Deși s-a retras din aceste meciuri, sportiva rămâne capabilă să se antreneze și planifică un bloc de pregătire în Barcelona.

Echipa de pregătire și planurile de viitor

În pregătirea sezonului 2026, Răducanu colaborează cu antrenorul Francisco Roig, cunoscut pentru colaborarea sa îndelungată cu Rafael Nadal.

De asemenea, a angajat un nou fizioterapeut, pe Emma Stewart, care anterior a lucrat cu echipa masculină de la British Rowing.

Stewart va avea un rol combinat – atât de fizioterapeut, cât și de antrenor de forță și condiție fizică – și este așteptată să meargă alături de Răducanu la anumite turnee.

Pauză, după un sezon dificil

Răducanu a încheiat prematur sezonul 2025, retrăgându-se din turneele de la Tokyo și Hong Kong. Reuters În luna octombrie, în timpul meciului de la Wuhan împotriva lui Ann Li, sportiva a resimțit stări de rău, iar echipa medicală i-a măsurat tensiunea arterială, după care și-a întrerupt partida.

Emma Răducanu, calificare cu noroc la Australian Open

Răducanu a jucat 50 de meciuri în 2025 înainte de această decizie de a încheia sezonul.

Perspectivele Emmei Răducanu pentru sezonul viitor

Chiar dacă a renunțat la meciurile demonstrative din SUA, Răducanu își menține ambițiile pentru anul viitor.

Perioada de pregătire din Barcelona, sub conducerea lui Roig, și colaborarea cu Emma Stewart indică o abordare clară: revenirea la performanță printr-o pregătire riguroasă și sănătoasă.

Retragerea din meciuri demonstrative pare să fie o măsură de precauție, menită să minimizeze riscurile și să optimizeze evoluția ei fizică.

