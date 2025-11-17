Conducerea TVR urmează să fie validată de Parlament. Angajații și-au ales reprezentanții pentru Consiliul de Administrație

Angajaţii Televiziunii Române şi-au ales vineri reprezentanţii în viitorul Consiliu de Administraţie al SRTv, alături de supleanţii acestora, în timp ce preşedintele CA urmează să fie validat de Parlament dintre membrii titulari.

În urma scrutinului intern desfăşurat în Televiziunea Română, propunerile nominale care vor fi înaintate celor două Camere ale Parlamentului îi includ pe Torică Emanuel Sorin, desemnat membru titular cu 766 de voturi, şi pe Iordănescu Gabriela Luminiţa, care a obţinut 466 de voturi pentru poziţia de supleant.

„Propunerile nominale care vor fi transmise celor două Camere ale Parlamentului României*, rezultate în urma scrutinului, sunt următoarele: Membru titular Torică Emanuel Sorin (766 de voturi) cu membru supleant Iordănescu Gabriela Luminiţa (466 de voturi) şi Godinac Cristinel (570 de voturi), membru titular, cu membru supleant Amza Alina (316 voturi)”, potrivit unui comunicat SRTv.

A doua nominalizare pentru poziţia de membru titular este Godinac Cristinel, care a fost votat cu 570 de sufragii, iar supleantul propus pentru acesta este Amza Alina, cu 316 voturi obţinute în cadrul procesului electoral intern.

Conform Legii nr. 41/1994, republicată, Consiliul de Administraţie al SRTv este format din 13 membri. Opt memrii sunt desemnaţi de grupurile parlamentare, în funcţie de ponderea lor în Parlament, unul din partea Preşedintelui României, unul din partea Guvernului, doi din partea angajaţilor şi unul din partea minorităţilor naţionale.

Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune este de patru ani, perioadă în care structura stabilită prin lege îşi exercită atribuţiile conform prevederilor în vigoare.

Numele candidaţilor clasaţi pe primele patru locuri vor fi înaintate Parlamentului României, primele două poziţii fiind desemnate pentru calitatea de membru titular în Consiliul de Administraţie al SRTv, conform regulilor stabilite.

Următorii doi candidaţi, situaţi pe locurile trei şi patru, vor fi propuşi pentru calitatea de membru supleant, poziţia a treia reprezentând supleantul primului clasat, iar poziţia a patra pe cel al celui de-al doilea clasat.