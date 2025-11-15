Dan Turturică anunță membri CA al TVR că va rămâne directorul general al televiziunii. Exclusiv

Expirarea legală a mandatului Directorului General al Televiziunii Române (TVR), Dan Cristian Turturică, pe 15 noiembrie 2025, marchează încă un moment cu puternice conotații politice. O sursă internă ne-a furnizat date care ridică serioase semne de întrebare privind corectitudinea procesului de predare-primire a mandatului și sănatatea financiară a TVR

În primul rând, potrivit sursei, a avut loc o tentativă ilegală de prelungire a mandatului lui Dan Truturică. În ședința de ieri a Consiliului de Administrație, Dan Turturică a anunțat că va rămâne pe aceeași poziție, având asigurat sprijinul premierului Ilie Bolojan. Vă reamintesc că în cursul zilei de ieri s-a vehiculat numele Adrianei Săftoiu ca viitor PDG la TVR, propunere a PNL.

La final, Dan Turturică ar fi negociat cu un membru al CA, respectiv reprezentantul USR, prelungirea contractului său de muncă până la instalarea noului Consiliu de Administrație. Complet ilegal, după cum ne-au asigurat parlamentari din Comisia de Cultură. Conform Legii 41/1994, mandatul Directorului General este strict limitat la perioada stabilită de Parlament. Prelungirea automată sau negociată în afara cadrului legislativ este considerată o încălcare gravă a legii și reprezintă o uzurpare de funcție. Maniera în care s-a încercat eludarea termenului legal, 15 noiembrie, ne arată clar o încercare de menținere a controlului în contextul incertitudinii politice.

Analiza datelor financiare furnizate de sursă arată că TVR se confruntă cu o criză de lichiditate, intensificată sub mandatul acestuia.

Pe lângă ceea ce am scris zilele acestea, am primit noi date financiare. Mai ales în ceea ce privește datorii către furnizori. La sfârșitul lunii octombrie, datoriile totale neplătite către principalii furnizori de servicii, Radiocomunicații și Rartel (satelit), atingeau suma de 140 milioane lei, aproximativ 28 de milioane euro.

Existența facturilor restante la Radiocomunicații încă din iunie 2024 indică nu doar o problemă recentă de cash-flow, ci o dificultate sistemică și prelungită de onorare a obligațiilor de bază. Această situație amenință stabilitatea infrastructurii de emisie.

O altă problemă de fond este supradimensionarea și ineficiența organigramei, care generează costuri nesustenabile. Fondul de salarii anual depășește 350 milioane lei. Sursa indică faptul că unii șefi și lideri de sindicat beneficiază de salarii de până la 7.000 de euro net/lună, cifre care plasează TVR mult peste standardele pieței media private din România. Acest lucru sugerează o distribuție clientelară a resurselor salariale.

Televiziunea operează cu o organigramă de peste 2.000 de angajați. Sursa afirmă că au existat angajări accelerate, pe bandă rulantă, inclusiv ale unor foști ofițeri ai serviciilor secrete, ignorând regulile de austeritate și preferând angajările interne costisitoare în detrimentul externalizării, mai eficiente.

Concluzia este că TVR este o instituție marcată de o criză triplă: legală, financiară și operațională. Procesul de selecție a noii conduceri de către Parlament devine esențial pentru viitorul și credibilitatea serviciului public de televiziune. Sau nu...