Bilanț catastrofal la TVR. Mandatul lui Dan Cristian Turturică se încheie într-o găleată de pierderi

Bilanț la TVR. Mandatul actualului Consiliu de Administrație al Societății Române de Televiziune (SRTv), condus de Președintele-Director General, Dan Cristian Turturică, se apropie de sfârșit vineri, 14 noiembrie. Potrivit unor surse din PNL, locul lui Dan Turturică va fi luat de un alt ziarist susținut de partid.

Concluzia analizei EVZ este sumbră. Sub o administrație impusă de cercuri influente de la Cotroceni, Televiziunea Publică se află într-o situație financiară și de audiență descrisă de surse interne ca fiind „dezastruoasă”. Ca și la Institutul Cultural Român, turismul pe bani publici a fost ocupația principală. În lipsa unei reacții a “patronilor” politici, dezmățul bugetar a continuat. Austeritatea este doar pentru alții...

Dan Turturică, numit în funcție în noiembrie 2021, încheie un mandat marcat de un declin financiar rapid. După ce anul 2022 a înregistrat un profit de circa 4 milioane de lei, acesta nu a fost rezultatul performanței manageriale proprii. S-a bazat pe rezervele consistente lăsate în conturi de administrația precedentă, estimate la circa 50 de milioane de lei cash.

Odată epuizate aceste resurse, TVR a intrat pe un trend de pierderi majore. În 2023, s-a înregistrat o pierdere financiară de aproape 16,8 milioane de lei. În 2024, pierderea a continuat, ajungând la 8,8 milioane de lei. Proiecțiile pentru 2025 estimează o pierdere bugetată de cel puțin 23 de milioane de lei, cifră care, cel mai probabil, va fi depășită din cauza lipsei de măsuri corective.

Unul dintre cei mai elocvenți indicatori ai eșecului este performanța în audiență. TVR a coborât pe locurile 17-18 în topurile naționale, fiind de multe ori depășită de canale de nișă dedicate copiilor.

În ciuda irelevanței crescânde, structura de costuri a instituției a devenit nesustenabilă. Circa 85% din costurile totale ale TVR sunt alocate cheltuielilor cu salariile, o pondere care face imposibilă o activitate reală de broadcasting și investiții. Cheltuielile esențiale cu sateliții și frecvențele naționale terestre, care ajung la sute de milioane de lei anual, sunt acoperite cu dificultate.

Mai mult, în condițiile acestei crize, s-a aprobat o nouă organigramă care include peste 90 de funcții de conducere, o creștere semnificativă față de cele 65-70 de posturi de conducere anterioare. Concomitent, Dan Turturică și-a majorat propriul salariu și indemnizațiile de conducere.

Contrastul dintre luxul administrației și starea instituției este flagrant. S-a semnalat că TVR „nu are bani să schimbe clanțe, să înlocuiască becuri arse sau să zugrăvească pereții”. Cel mai șocant este faptul că lifturile au fost lăsate nefuncționale timp de trei ani, obligând angajații, inclusiv pe cei cu probleme de mobilitate sau de sănătate, să folosească scările.

De asemenea, mandatul a fost umbrit de acuzații de „turism pe bani publici”. Turturică s-a situat pe locul 1 la deplasări din rândul angajaților instituțiilor publice, folosind cardul TVR pentru decontarea meselor și depășind baremurile legale pentru deplasările în străinătate. Aceste deplasări, inclusiv cele interne în weekend, erau efectuate și de directorul său de cabinet.

O altă controversă majoră a fost angajarea masivă în cadrul TVR a personalului cu pensii speciale, provenit din rândul serviciilor secrete. Ca să nu facă notă discordantă...